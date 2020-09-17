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فن

يبعث الله لنا رسائله.. أصالة توجه رسالة لـ متابعيها

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:12 م
اصالة
اصالة
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مصطفى كرم
وجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة لـ متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر. 

وكتبت أصالة عبر تويتر قائلة "‏يبعث الله لنا رسائله .. يهزّنا يمتحن العقل فينا .. يكشف النّفوس يبعث الصّبر .. ولكنّ بسهولة قصّوى إنّ سلّمنا للصدق روحنا ..سنرى رسائل الله .. فالحمد لله الّذي غمر روحي رعاية وامتحان ‎#لاتستسلم"

وكشفت أصالة عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع "إنستجرام"، مشيرة إلى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".


بينما كتبت عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".
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