يبعث الله لنا رسائله.. أصالة توجه رسالة لـ متابعيها

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة لـ متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.





وكتبت أصالة عبر تويتر قائلة "‏يبعث الله لنا رسائله .. يهزّنا يمتحن العقل فينا .. يكشف النّفوس يبعث الصّبر .. ولكنّ بسهولة قصّوى إنّ سلّمنا للصدق روحنا ..سنرى رسائل الله .. فالحمد لله الّذي غمر روحي رعاية وامتحان ‎#لاتستسلم"





وكشفت أصالة عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع "إنستجرام"، مشيرة إلى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".







