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سيارات

بعد تعطلها على الطريق السريع.. مواصفات سيارة محمد صلاح بنتلي كونتيننتال

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:19 ص
صلاح
صلاح
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عزة عاطف
تعرض نجم مصر ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي «محمد صلاح» لعطل مفاجئ في سيارته بنتلي كونتيننتال GT موديل 2020 على أحد الطرق السريعة في بريطانيا.

وانطلقت خدمة الإنقاذ البريطانية لإنقاذه، وقام الونش بسحبه حتى وصل إلى منزله بسيارته الأنيقة التي يبلغ سعرها 160 ألف جنيه استرليني.

نقدم لكم مواصفات سيارة محمد صلاح بنتلي كونتيننتالGT موديل 2020 وسعرها بالمصري، والتي تعد واحدة من أسطول السيارات الفاخرة لدى الفرعون المصري.

تتميز سيارة بنتلي كونتيننتال GT 2020 بسرعة خيالية، حيث تم تزويدها بمحركين V8 سعة 4 لتر، متصل بشاحن توربيني مزدوج بـ قوة 542 حصانًا، وعزم دوران 770 نيوتن/متر.

أما المحرك الثاني W12 سعة 6.0 لتر، فيولد قوة 626 حصانًا، متصل بشاحن توربيني مزدوج، حيث صممت السيارة بهندسة كهربائية عالية.

علاوة على تميزها بـ ناقل حركة مزدوج القابض مزود بـ 8 سرعات لتغييرات التروس على نحو سلس وسريع وفعال.

تتسارع سيارة بنتلي كونتيننتال من 0 إلى 100 ميل في الساعة في 3.7 ثانية، وتقدم سرعة قصوى هائلة تبلغ 333 كم/ ساعة.

تنافس سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي المزودة بمحرك ثماني الاسطوانات على شكل حرف V سيارتي (فيراري جي تي سي4 لوسو - وبي إم دبليو إم6 كوبيه).

سعر سيارة محمد صلاح بنتلي كونتيننتال

يبلغ سعر السيارة الإنجليزية الأنيقة نحو 160 ألف جنيه استرليني، وفي السوق المحلي المصري يصل سعر السيارة إلى 10 مليون و190 ألف جنيه.
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