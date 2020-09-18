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أخبار العالم

الكرملين عن أزمة تسمم نافالني: نعتبرها قضية سخيفة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:35 م
أليكسي نافالني
أليكسي نافالني
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القسم الخارجي
اعتبر المتحدث الصحفي باسم قصر الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، قضية تسمم المعارض الروسي، أليكسي نافالني، أمرًا مثيرًا للسخرية.

وقال بيسكوف في إيجاز صحفي إن الكرملين لا يثق في أي كلمة يتفوه بها أي شخص في هذا الشأن، مضيفًا: "هناك الكثير من السخافة في تلك القضية، نحن لن نثق في حديث أي شخص".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا ما زالت تعمل للحصول على نتائج تحاليل نافالني من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتابع: "نعم روسيا مستمرة في اتخاذ خطوات من أجل التوصل لتحاليل نافالني. في الواقع إن الموقف الآتي هو أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقول لنا إنهم لا يعلمون شيئا ويطلبون منا التواصل مع الألمان.. أما الألمان يقولون لنا إنهم لا يعلمون شيئًا أيضًا ويطلبون منا التواصل مع المنظمة".

وكان ألمانيا اتهمت روسيا بتسميم نافالني ـــ الذي يعد من أشد المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ــــ باستخدام غاز نوفيتشوك المثير للأعصاب، وهو ما تنفيه موسكو وتعتبره افتراء لا يستند إلى أي دليل ملموس.
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