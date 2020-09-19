الليلة.. 200 فنان تشكيلى عربي فى افتتاح مهرجان "ضي" الثالث للشباب بالقاهرة

تشهد القاهرة اليوم السبت 19 سبتمبر افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان العربى للفن التشكيلى ، الذى ينظمه أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي".





يشارك فى المهرجان مائتا فنان وفنانة من مختلف أرجاء الوطن العربي، في التصوير والنحت والرسم والجرافيك والتصوير الفوتوغرافي، اختيروا من بين ستمائة فنان تقدموا للمشاركة في المهرجان.





المشاركون من 14 دولة هى مصر وسوريا ولبنان والسودان وعمان والبحرين والسعودية والعراق واليمن وليبيا والإمارات والكويت وتونس والمغرب.





وتفتتح فعاليات المهرجان فى الحادية عشرة صباحا، فيما تعلن لجنة التحكيم قراراتها غدا، بعد اجتماعها المنعقد مساء اليوم الجمعة لتقييم الأعمال المشاركة.





تشكلت لجنة الفرز من الفنانين الكبار الدكتور أحمد نبيل سليمان والفنان السعودي الكبير سمير الدهام والدكتور محمد إسحق والدكتور حسن كامل والدكتورة مرفت الشاذلي ومحمد عمر طوسون والدكتور محمد بنوي.





وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة الفنان الكبير مصطفي الفقي وعضوية الفنانين الكبار اللبناني عمران القيسي و السعودي عبدالله حماس والفنانين الدكتور أحمد رجب صقر والدكتور أمل نصر والدكتور مصطفي عيسي.





يرأس المهرجان الفنان الكبير الدكتور أحمد نوار، ويتولي الفنان طارق الكومي القومسير العام للمهرجان، ويقام بمشاركة ورعاية الشيخ طلال زاهد، ومؤسسة الزاهدية للثقافة والإبداع، وتضم اللجنة العليا للمعرض الفنانين الدكتور صلاح المليجي وطارق الكومي والدكتور أيمن السمري والدكتور محمد هشام.



