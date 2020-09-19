تعرف على تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير









خطفت ياسمين صبري الأنظار في الصورة بإطلالة أنيقة وعلى الموضة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأخضر، واتسم الجزء السفلي من التصميم بالشراشيب المنسدلة.









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وقد حمل فستان ياسمين صبري توقيع دار الأزياء العالمية Elisabetta Franchi، فيما بلغ سعره 300 يورو أي ما يقرب من 5000 جنيه مصري، وانتعلت حذاءً أنيقا ذا كعب عالٍ من Christian Louboutin، ووصل سعره إلى 695 دولارا أمريكيا.









أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا، كما أكملت إطلالتها مجموعة من المجوهرات الفخامة التي زادت من جاذبيتها.







