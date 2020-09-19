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مرأة

بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:29 ص
أبنة ماجد المصري
أبنة ماجد المصري
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هاجر هانئ
احتفلت ماهيتاب، ابنة الفنان ماجد المصري  مساء أمس، الجمعة، بخطوبتها في حفل عائلي  صغير اقتصر على حضور الأهل، وقد شاركت متابعيها على "إنستجرام" بمجموعة من صور خطوبتها.


تألقت ابنة ماجد المصري في حفل خطوبتها بفستان طويل باللون الأبيض، واتسمت أكمام الفستان والجزء العلوى بالشراشيب التي حملت نفس اللون ونسقت معه طرحة بسيطة باللون الأبيض أيضا.

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وقد اعتادت ابنة ماجد المصري على مشاركة متابعهيا على "إنستجرام" بأبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات، والتي تجمع دائما بين الاحتشام والأناقة والبساطة وعدم المبالغة.


تحرص ابنة ماجد المصري على تنسيق الطرح القيمة والجذابة التي تزيد من جاذبية إطلالتها، كما تعتمد على صيحات المكياج ذات الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.


إليكم الصور..

بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري
بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري
بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري
بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري
بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري
بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري
بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري
بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري
بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري
بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري
بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري
بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري
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