تعد الفراولة من اكثر انواع الفواكه الصيفية التى يحبها معظم الناس لذا تستخدم فى صنع العديد من اصناف الحلوى .

ونقدم لكم طريقة عمل فرنش توست بالفراولة بخطوات الشيف اماني رفعت مقدمة برنامج بالهنا على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير فرنش توست بالفراولة

2 بيضة

50 جرام سكر

100 مل لبن

ملعقة صغيرة فانيليا

4 شرائح توست

40 جرام زبدة

نعناع فريش

للتقديم

الفراولة

2 ملعقة كبيرة ماء

50 جرام سكر

25 جرام زبدة

100 جرام فراولة مقطعة بالنصف

طريقة تحضير فرنش توست بالفراولة

* اخفقى البيض مع السكر حتى يذوب تماما ثم ضيفى اللبن تدريجيا ثم الفانيليا





* قطعى التوست مثلثات و ينقع فى خليط البيض و اتركيه يتشرب قليلا





* رصى التوست على صينية فرن





* قومى بتسخين الفرن على 150





* ضعى الزبدة فى طاسة درجة حرارة عاليةو يشوح التوست بها من كل جانب ثم يرص على الصينية و يترك فى افرن لمدة 5 دقائق





طريقة تحضير كراميل الفراولة





* ضعى الماء فى طاسة ثم ضيفى السكر و اتركيه يذوب ثم يترك على درجة حرارة عالية بدون التقليب و يترك حتى يتكرمل تماما





* ضعى الزبدة فى السكر المكرمل مع الفراولة و التوت و تترك لمدة 30 ثانية ثم ترفع و تقدم مع التوست و تزين بالنعناع







