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طريقة عمل فرنش توست بالفراولة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:31 م
طريقة عمل فرنش توست
طريقة عمل فرنش توست بالفراولة
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اسماء محمد
تعد الفراولة من اكثر انواع الفواكه الصيفية التى يحبها معظم الناس لذا تستخدم فى صنع العديد من اصناف الحلوى .
ونقدم لكم طريقة عمل فرنش توست بالفراولة بخطوات الشيف اماني رفعت مقدمة برنامج بالهنا على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير فرنش توست بالفراولة
2 بيضة 
50 جرام سكر 
100 مل لبن 
ملعقة صغيرة فانيليا 
4 شرائح توست 
40 جرام زبدة 
نعناع فريش 
 للتقديم
الفراولة
2 ملعقة كبيرة ماء
 50 جرام سكر 
25 جرام زبدة
 100 جرام فراولة  مقطعة بالنصف
طريقة تحضير فرنش توست بالفراولة
* اخفقى البيض مع السكر حتى يذوب تماما ثم ضيفى اللبن تدريجيا ثم الفانيليا

* قطعى التوست مثلثات و ينقع فى خليط البيض و اتركيه يتشرب قليلا

* رصى التوست على صينية فرن

* قومى بتسخين الفرن على 150

* ضعى الزبدة فى طاسة درجة حرارة عاليةو يشوح التوست بها من كل جانب ثم يرص على الصينية و يترك فى افرن لمدة 5 دقائق

طريقة تحضير كراميل الفراولة

* ضعى الماء فى طاسة ثم ضيفى السكر و اتركيه يذوب ثم يترك على درجة حرارة عالية بدون التقليب و يترك حتى يتكرمل تماما

* ضعى الزبدة فى السكر المكرمل مع الفراولة و التوت و تترك لمدة 30 ثانية ثم ترفع و تقدم مع التوست و تزين بالنعناع


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