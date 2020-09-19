تعد الفراولة من اكثر انواع الفواكه الصيفية التى يحبها معظم الناس لذا تستخدم فى صنع العديد من اصناف الحلوى .
ونقدم لكم طريقة عمل فرنش توست بالفراولة بخطوات الشيف اماني رفعت مقدمة برنامج بالهنا على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير فرنش توست بالفراولة
2 بيضة
50 جرام سكر
100 مل لبن
ملعقة صغيرة فانيليا
4 شرائح توست
40 جرام زبدة
نعناع فريش
للتقديم
الفراولة
2 ملعقة كبيرة ماء
50 جرام سكر
25 جرام زبدة
100 جرام فراولة مقطعة بالنصف
طريقة تحضير فرنش توست بالفراولة
* اخفقى البيض مع السكر حتى يذوب تماما ثم ضيفى اللبن تدريجيا ثم الفانيليا
* قطعى التوست مثلثات و ينقع فى خليط البيض و اتركيه يتشرب قليلا
* رصى التوست على صينية فرن
* قومى بتسخين الفرن على 150
* ضعى الزبدة فى طاسة درجة حرارة عاليةو يشوح التوست بها من كل جانب ثم يرص على الصينية و يترك فى افرن لمدة 5 دقائق
طريقة تحضير كراميل الفراولة
* ضعى الماء فى طاسة ثم ضيفى السكر و اتركيه يذوب ثم يترك على درجة حرارة عالية بدون التقليب و يترك حتى يتكرمل تماما
* ضعى الزبدة فى السكر المكرمل مع الفراولة و التوت و تترك لمدة 30 ثانية ثم ترفع و تقدم مع التوست و تزين بالنعناع