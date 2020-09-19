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منوعات

لست قادرًا على تحمل ضغوط الحياة.. رجل يطلق الرصاص على ابنتيه وينتحر.. صور

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:33 م
صدى البلد
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مريم صليب
خرج زوج بالغ من العمر 34 عامًا ليلعب مع ابنتيه الكبرى 3 أعوام والصغري 6 شهور في حديقة المنزل بعد شهور من الاكتئاب بسبب خسارته عمله بعد أزمة كورونا . 
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن السيدة "جيسي" اقترحت على زوجها أن يخرج من غرفته بعد إصابته بالاكتئاب بسبب فقدان عمله بسبب أزمة فيروس كورونا. 

وتركت الزوجة زوجها مع طفلتيها و ذهبت لتحضير مائدة الطعام بعد أسابيع من تناول الطعام بمفردهم دون زوجها بسبب حبسه لنفسه في غرفته بعدما أصيب بيأس وإحباط . 

وصدمت السيدة بعد خروجها من المطبخ لتنادي عليهم لتناول الطعام و لا أحد يجيب ، و عندما خرجت للحديقة وجدت طفلتيها مقتولتين بيد والدهن وصوب المسدس إلى رأسه وقتل نفسه في نفس الوقت، و ترك لها رسالة عبر فيها عن يأسه قائلا" لست قادرا على تحمل قسوة الحياة" .
لست قادرًا على تحمل ضغوط الحياة.. رجل يطلق الرصاص على ابنتيه وينتحر.. صور
لست قادرًا على تحمل ضغوط الحياة.. رجل يطلق الرصاص على ابنتيه وينتحر.. صور
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