السجن 20 عامًا وغرامة 2 مليون دولار لطبيب استخدم لوحا كهربائيا أثناء مزاولة المهنة .. فيديو





ظهر طبيب أسنان امريكي يدعى «سيت لوكهارت» واقفًا على لوح "هوفربورد" كهربائي أثناء علاجه لمريضة، لتسهيل حركته، مما دفع المحكمة للحكم عليه بالسجن 20 عامًا، وغرامة قدرها 2.2 مليون دولار، بعد التحري حيث تبين أنه متورط في 46 تهمة أخرى.





كان الطبيب في الفيديو يستخدم اللوح الكهربائى الشبيه بلوح التزلج، للتحرك داخل الغرفة، فبعدما خلع سنًا للمريضة تحرك بسرعة رافعا يده للاحتفال.





وقد أثار الفيديو غضب الهيئات القضائية في ولاية ألاسكا الأميركية التي حكمت على لوكهارت بالسجن 20 عاما، بينها 8 سنوات مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة قدرها 2.2 مليون دولار.





ولم يكن مقطع الفيديو الذي اشتهر فيه لوكهارت الجانب الأكثر خطورة في القضية، فقد أدانت المحكمة طبيب الأسنان البالغ من العمر 35 عاما بـ46 تهمة بينها مزاولة مهنة طب الأسنان بصورة غير قانونية واختلاس أموال وعمليات تزوير.





كاد لوكهارت أن يقضي على عدد كبير من المرضى من خلال إجراء الآلاف من عمليات التخدير دون موافقة المرضى ولا تلقي تدريب ملائم لهذه الغاية، وقد أبدى أسفه أمام القضاء عما بدر منه نادما.

اللامبالاة بأرواح الآخرين وتعريض حياتهم للخطر، بسبب تصرفات طائشة لا يعتبر أبدًا من شيم الأطباء ولا يندرج تحت قسمهم بالحفاظ على الأرواح، وقد كان لوح "هوفربورد" هو القوة التي قسمت ظهر البعير، حيث فضح عن جرائم عديدة ارتكبها طبيب أسنان.