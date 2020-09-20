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اقتصاد

افضل شهادات استثمار في مصر 2020 .. البنك الأهلي والبريمو ستار وأميرالد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:44 ص
افضل شهادات استثمار
افضل شهادات استثمار في مصر 2020
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محمد يحيي
يبحث الطامحون في الربح المادي عبر البنوك دوما عن افضل شهادات استثمار في مصر 2020 كي يستطيعوا من الإستفادة القصوى من أموالهم، وخلال السطور التالية نستعرض افضل شهادات استثمار في مصر 2020  وكل ما تريد معرفته عن الشهادة الإدخارية بعائد مرتفع من البنك الأهلي، حيث يعد واحدة من افضل شهادات استثمار في مصر 2020 .

يتيح البنك الأهلي المصري افضل شهادات استثمار في مصر 2020 من خلال خدمة الشهادات الإدخارية ذات الأوعية مرتفعة العائد بالعملة المحلية، حيث يتيح افضل شهادات استثمار في مصر 2020 للشهادات البلاتينية السنوية بأعلي عائد سنوي نسبته 15%.

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قيمة افضل شهادات استثمار في مصر 2020 
ووفقا لما اعلنه البنك الأهلي، فإن تلك الشهادات متاحة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفتها لمدة عام، وتضمن الشهادات البلاتينية ذات العائد المرتقع، عدة مزايا لحائزها من أبرزها الاقتراض بضمانها من أي فرع تابع للبنك و استرداد قيمته بعد 6 شهور من الإكتتاب ويتم حسابه من اليوم التالي لشراء تلك الشهادة.

احتساب عائد افضل شهادات استثمار في مصر 2020 
يتم احتساب العائد من اليوم التالي لعمليات الاكتتاب، حيث اتاح البنك الأهلي تلك الشهادات لمواجهة انخفاض اسعار الفائدة.

افضل شهادات استثمار في مصر 2020 "البريمو ستار"
يزاحم بنك مصر أيضا بقائمة افضل شهادات استثمار في مصر 2020 من خلال شهادة "البريمو ستار"، حيث يصدرها بعائد ثابت وفائدة متباينة حسب مدة صرف شهادة البريمو ستار وصدورها، والتي تصل إلى 14% للصرف الشهري، و14.10% للصرف الربع سنوي.


افضل شهادات استثمار في مصر 2020 
بالنسبة لشهادة البريمو ستار والتي تعد واحدة من افضل شهادات استثمار في مصر 2020 فيمك صدورها من 1000 جنيه ولأقصى حد حسب رغبة العميل.

افضل شهادات استثمار في مصر 2020 "أميرالد"
ويقدم أيضا البنك العربي الأفريقي واحدة من افضل شهادات استثمار في مصر 2020 وهي شهادة "أميرالد" بنسبة فائدة متغيرة، 11.75% للصرف الشهري، و12.5% للصرف السنوي.


افضل شهادات استثمار في مصر 2020
وبدأ كل من البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار القومي الأربعاء الماضي، إصدار شهادة استثمار من الفئة "ب" لمدة عامين بعائد 14% يتم صرفه كل 3 أشهر، بغرض دعم الاقتصاد القومي، وأوضح البنك الأهلي المصري في تقرير له، أنه تم استحداث شهادة أخرى من الفئة "د" للأشخاص الاعتبارية بعائدة فائدة 11.25% لمدة 3 سنوات، كما تمت زيادة عائد شهادة الفئة "ب" للأشخاض الطبعية من 12 إلى 12.5% لمدة 3 سنوات.

وأشار إلى أنه يمكن للعملاء للأفراد استخدام جميع التطبيقات الإلكترونية والخدمات الرقمية التى يتيحها البنك الأهلى المصرى لعملائه ويحدثها بشكل مستمر وهى الأهلى نت والأهلى موبيل لشراء تلك الشهادات وغيرها من أنواع الشهادات المختلفة، وأكد أن تلك المنتجات تتماشى مع معايير السلامة وتقليل الزحام على فروع البنك وحفاظًا على الصحة العامة لأهل مصر.
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