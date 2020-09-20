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سيارات

بمواصفات فائقة .. تعرف على موعد انطلاق وحش BMW

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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قسم السيارات

استقرت شركة السيارات الألمانية بي ام دبليو ، على موعد تقديم سيارتيها الجديدتين M3 وM4 ، ومن المفترض الإعلان عن مواصفات السيارتين يوم 23 سبتمبر الجاري وهو الأمر الذي ينتظره عشاق هذه العلامة التجارية الأشهر في عالم السيارات.


يذكر أنه من خلال التقارير المبكرة للشركة ، أن كلا من النسخة M3 وM4 سيظهران  بنظام دفع خلفي، السيارة من المرجح أن تأتي  بمحرك قوي مكون من 6 أسطوانات سعة 3 لتر ثنائي التيربو بقوة 473 حصان.


وسيتم تقديم السيارة بناقل حركة الاول ذات الطابع اليدوي وهو مكون من 6 سرعات والناقل الثاني أوتوماتيك يأتي بثمان سرعات.


واذا تحدثنا عن تاريخ بي أم دبليو M فهي شركة تابعة لصانع السيارات الألماني بي أم دبليو وأنشئت الشركة في عام 1972.


كان الهدف الأساسي هو تطوير برنامج سباقات بي أم دبليو التي كانت ناجحة لأبعد الحدود في الستينات والسبعينيات من القرن الماضي.


ومع  مرور الوقت بدأت الشركة في تطوير تصميماتها وتزويد بي أم دبليو، بنماذج حديثة أكثر كفاءة بتقديم أفكار جديدة للمحركات وغيرها من القطع الاعتمادية في عالم السيارات.


وكانت الشركة تعتمد على حلبة نوربورغرينغ الخاصة بها لتجارب الاداء الفني والتقني للأفكار والاصدارات الجديدة.


وبعد تلك النجاحات من تاريخ الشركة العريق فنحن في انتظار أحدث إصداراتها القادمة.

بمواصفات فائقة .. تعرف على موعد انطلاق وحش BMW
بمواصفات فائقة .. تعرف على موعد انطلاق وحش BMW
بمواصفات فائقة .. تعرف على موعد انطلاق وحش BMW
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