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رياضة

طرد وركلتا جزاء والـVAR يتدخل في 20 دقيقة مثيرة بين الجونة والإنتاج الحربي ..فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:04 م
الجونة والانتاج الحربي
الجونة والانتاج الحربي
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عمرو ابوبكر
مرت أول 20 دقيقة من الشوط الأول بمباراة الجونة والإنتاج الحربي، بتقدم الأخير بهدفين دون رد على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الممتاز.

اشتعلت المباراة منذ الدقيقة الأولى ولم تستقر الكرة بين أقدام أي فريق لمدة دقائق، وتبادل الفريقان الهجمات بشراسة.

وفي الدقيقة الرابعة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء على حارس مرمى الجونة محمد الغرباوي بعد اعتراضه مهاجم الإنتاج الحربي.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الأولى في وجه الغرباوي بسبب التدخل الخاطئ مع مهاجم الإنتاج.

وتصدى الغرباوي للكرة ولكن تدخل الـ VAR ليعيد الركلة مرة أخرى ولكن بعد أن يُطرد محمود الغرباوي ببطاقة صفراء أخرى.

ويخرج عمرو بركات ويحل هيثم محمد حارس المرمى الثاني ليستكمل الجونة المباراة بعشرة لاعبين.

ويسجل عبد الرحمن اسامة لاعب الانتاج الحربي ركلة الجزاء في الدقيقة 14 بعد توقف أكثر من 6 دقائق.

وفي الدقيقة 17 تمكن الإنتاج الحربي من تسجيل الهدف الثاني عن طريق هجمة مباغتة من الجبهة اليمنى وتمريرة رائعة تصل لغنام محمد الذي يسكنها الشباك بسهولة. 
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