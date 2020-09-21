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أخبار العالم

الوباء يبقي قادة العالم في منازلهم.. الأمم المتحدة تحتفل بعيدها الـ 75 افتراضيًا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:34 م
الجمعية العامة بلا
الجمعية العامة بلا مدعوين
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محمد علي
بدون مظاهر الاحتفال التقليدية، تحتفي الأمم المتحدة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها اليوم الاثنين وعلى مدار أيام، في ظل ظروف استثنائية ستجعل الاحتفال يقتصر على كلمات ترحيبية وخطابات دون أن يتواجد أحد من قادة الدول في الغالب بسبب الظروف التي أوجدتها جائحة كوفيد -19، وفق ماذكرت سائل إعلام متفرقة.

و سيبقى قادة العالم في منازلهم في  أكبر حدث دبلوماسي في العام ، وسيرسلون خطابات مسجلة مسبقًا للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حدثٍ يكاد يكون  افتراضيًا  بالكامل.


وقال ستيفان دوجاريك ، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مازحًا من خلف كمامته "الصوت الوحيد الذي قد يكون مسموعًا في القاعة الفارغة الضخمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، هو صوت طفل صغير يبكي".
 
قبل عامين في نفس القاعة، ملئت الضحكات والانتقادات  قاعة الجمعية العامة،  بما في ذلك الضحك مما قاله  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، عندما ألقى خطابًا قوميًا يهنئ فيه نفسه، واعتبره الكثيرون خطابه مسليًا لمندوبي الأمم المتحدة ، لكن السياسات التي استعرضها ترامب في هذا الخطاب بينت أنها لم تكن مضحكة، لما أظهرته لاحقًا من جدية ترامب في اتخاذ قرارت مثيرة للجدل.

من جانبه، قال ريتشارد جوان ، مدير مجموعة الأزمات الدولية في الأمم المتحدة: "لا أعتقد أن أي شخص يجد دونالد ترامب مضحكًا في خطاباته حتى وإن ظننا كذلك".

أضاف جوان "هذا العام ، عزز ترامب بالفعل دبلوماسيته العدوانية، من خلال الانسحاب من منظمة الصحة العالمية واختيار خوض معركة كبيرة مع حلفاء، مثل فرنسا والمملكة المتحدة حول ضرورة إعادة فرض عقوبات على إيران". 

واعتبر  جوان، ترامب  ليس صديقًا لأهم منظمة متعددة الأطراف في العالم.

وأعرب موظفي الأمم المتحدة عن خيبة أملهم عندما صرح مارك ميدوز ، رئيس موظفي ترامب  للصحفيين يوم الخميس الماضي بأن الرئيس الأمريكي لم يعد يفكر في القدوم لنيويورك لتقديم خطاباته للجمعية العامة للأمم المتحدة شخصيًا.

 ومن المتوقع أن يرسل خطابًا مسجلًا مسبقًا من البيت الأبيض.


وتوقع  ريتشارد جوان: "أعتقد أن ترامب سيلقي  برسالة  حول رؤيته في أمريكا أولًا  في خطابه أمام الجمعية العامة، وأعتقد أنه سيخبر القادة الآخرين أنهم إذا لم يعملوا بشكل أفضل مع الولايات المتحدة في في المستقبل ، فسيكون على استعداد للابتعاد أكثر عن الأمم المتحدة".

أضاف " ومع ذلك لا أعتقد أن ترامب سيقوض العلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة تمامًا. إنه يعلم أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الأمم المتحدة ، على سبيل المثال ، لإدارة العقوبات على كوريا الشمالية التي تمثل أولوية لهذه الإدارة ".

وأكد جوان في وقت يواجه فيه العالم وباءً عالميًا ، وتفاوتات اقتصادية ، وأزمة مناخية ، وتوترات متصاعدة بين البلدان ، هناك حاجة إلى الدبلوماسية أكثر من أي وقت مضى.

وستناقش الجمعية العامة هذا العام  "مواجهة COVID-19 "،  و الحوكمة العالمية بعد الوباء  يوم الخميس 24 سبتمبر على المستوى الوزاري. 

في حالة غياب الرؤساء ورؤساء الوزراء ، سيتم تمثيل الدول في الغالب من قبل سفرائها، حيث تم وضع مقعد لممثل  كل دولة داخل قاعة الجمعية العامة.

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