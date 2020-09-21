المالية: تعديل التعريفة الجمركية يخفض أسعار بعض الأجهزة الكهربائية

قال الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية، رئيس المكتب الفني لمصلحة الضرائب، إن قرار الرئيس السيسي بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية بناءً على اقتراحات لعلاج بعض التشوهات وتعميق المكون المحلي في الصناعة.





وأضاف الشحات غتوري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القرار يستهدف تخفيف الأعباء على المواطن، وتنفيذ استراتيجية الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة.





وتابع الشحات غتوري "قرار خفض فئة الضريبة الجمركية على السيارات التي تعمل بالكهرباء والتي تنقل 10 أفراد فأكثر".





وأكد الشحات غتوري "كلما زادت نسبة المكون المحلي في الأجهزة زادت نسبة التخفيض الجمركي".





ولفت الشحات غتوري إلى أن قرار تعديل فئات التعريفة الجمركية يشجع الصناعة داخل مصر وتعميق المكون المحلي بما يسهم في انخفاض الأسعار بعض الاجهزة الكهربائية مثل الثلاجات والتلفزيونات.



