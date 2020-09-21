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أخبار البلد

"العناني" يبحث مع حسام الشاعر دفع الحركة السياحية إلى مصر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:12 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني - وزير السياحة والآثار
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محمد الاسكندراني
عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية السابق، للاستماع إلى بعض المقترحات لدفع الحركة السياحية إلى مصر.

وحرص الدكتور خالد العناني، على توجيه الشكر لحسام الشاعر وأعضاء مجلس إدارة الغرفة السابق على ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة للنهوض بقطاع السياحة، حيث إنهم عملوا في فترة صعبة استطاعوا خلالها أن يؤدوا عملهم باقتدار، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق في حياتهم العملية.

وخلال اللقاء استعرض حسام الشاعر مقترح عن ميكنة منظومة تصاريح مرور الأفواج السياحية والذي كان قد تقدم به من قبل أثناء فترة رئاسته لمجلس إدارة الغرفة، كما قدم للوزير مجموعة من التوصيات العامة لدفع العمل في مجال السياحة. 

ومن جانبه رحب وزير السياحة والآثار بمجموعة التوصيات وبالمقترح المقدم، مؤكدا له ضرورة استمرار التعاون بينه وبين الوزارة بما يخدم النهوض بالقطاع السياحي.
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