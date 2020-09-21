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حوادث

الإعدام لقاتل أمين شرطة بسبب علاقة عاطفية مع زوجته في المنيا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:27 م
حبس
حبس
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ايمن رياض
قضت محكمة جنايات المنيا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سعد سرحان وعضوية المستشارين ممدوح شلبي وإبراهيم عميرة دوسكرتارية أمجد سمير بالإعدام شنقًا بحق سائق يدعي حبيب .س 33 سنة مقيم بمطاي لقيامه بقتل سمير. س 33 سنة أمين شرطة ودفع 100 ألف جنيه لأسرة المجني عليه حيث استمعت هيئة المحكمة إلي شهادة الشهود. 


تعود أحداث القضية إلى عام 2016 حيث شهد مركز بني مزار شمال المنيا وقوع حادث قتل أمين شرطة والتمثيل بجثته حيث عثر علي جثته بمنطقة نائية. 

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصل إلي أن الجثة لأمين شرطة يدعي سمير. س وأن المتهم  بقتله سائق يدعي  حبيب. س 33 سنة حيث قام باستدراجه إلي منطقة نائية بسيارته وقام بقتله مستخدما سلاحا أبيض وسلاحا ناريا ثم ألقى جثته في منطقة نائية. 

وتبين أن سبب الحادث وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وزوجة المتهم وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم وإحالته إلي المحاكمة.

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