خطوة بخطوة.. كيفية صنع حقيبة الجينز في المنزل

هل لديك بنطلون جينز قديم؟ تريد التخلص منه نوصيك بعدم القيام بذلك ، لأنه يمكنك إعادة تدويره في حقيبة يد جميلة.

كشف موقع fashion، عن طريقة عمل حقيبة جينز بالخطوات.

لهذا نحتاج

جينز قديم

قمصان ملونة قديمة

مقص

ماكينة خياطة

قلم رصاص

مسطرة



كيفية إعادة تدوير الجينز:

الخطوة 1:

أخذ الجينز القديم وقطع الجوارب لأننا لسنا في حاجةلها.

ثم اقلب الجينز من الداخل للخارج ، وأرسم خطوطًا مستقيمة على كلا الجانبين. تخدمنا الخطوط المستقيمة حتى نتمكن من قطعها لاحقًا. عند الخياطة ، ضع جزءًا من الجينز المستخدم للحقيبة. عبر الخط الذي نرسمه ، نبدأ في الخياطة باستخدام الماكينة. أول جانب ، ثم الجانب الآخر. عند العمل على ماكينات الخياطة توخى الحذر ولا تجرح أصابعك.

بعد الانتهاء من الخياطة على الماكينة ، قم بقص الجزء الزائد (خارج الخطوط التي رسمناها).

ثم تتجه حواف الجينز إلى الجهاز مرة أخرى. بعد ذلك ، نقطع الجزء الفائض من الخياطة.





الخطوة 2:

الخطوة التالية هي عمل مقبض على الحقيبة.

لهذا سنحتاج القمصان الملونة القديمة.

سوف نصنع كلا الأكمام.

قطع واحدًا تلو الآخر.

ثم افتح الكم حتى تقصه بالطول.

ثم نقطع الكم بالطول ببضعة سنتيمترات ، حسب ما تريد





الخطوه 3:

يمكن استخدام الجوارب التي تركناها من الجينز في الخطوة التالية. افتحي حافة الجينز وقصيه بالطول بقدر ما تقصين وقميص. يجب أن يكون القياس هو نفسه.

ثم ضع قطع القمصان التي سبق قصها على الجينز. كل هذا يبدأ في الخياطة باستخدام الآلة.

الآن ، قمنا بإنشاء مقابض للمحفظة ، ونحتاج إلى آذان في منتصف المحفظة.

الجزء الملون من الكم ، الذي قطعناه سابقًا ، يمكننا استخدامه لتزيين محفظتك. جزء واحد سنضعه أفقيًا أسفل المقبض مباشرة.





الخطوة الرابعة:

الآن سنعمل على الجزء الداخلي من محفظتك ، يجب علينا الآن عكس اتجاه المحفظة.

باقي القمصان الملونة التي تركناها من صنع المقابض التي سنستخدمها الآن.

يجب أن نزيل الياقة ونجعل القميص بنفس حجم الحقيبة. ثم باستخدام قميص ربط إبرة صغيرة مع محفظة داخلية. خذ قلمًا ، وارسم مكان الهيكل على ماكينات الخياطة. لا تنس إزالة الإبرة الصغيرة قبل الخياطة.

ثم في الأماكن التي تم وضع علامة عليها ، انتقل باستخدام آلة.



الخطوة الخامسة:

أعد محفظتك بالشكل والوضع المناسبين ، خذ محفظتك ، واخرج لتناول القهوة للتنزه.