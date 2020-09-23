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شاملة ووافية.. لميس سلامة: كلمة الرئيس السيسي للأمم المتحدة حملت رسائل مهمة.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:58 ص
لميس سلامة
لميس سلامة
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شيرين عادل
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن إجتماع الأمم المتحدة عقد أمس الثلاثاء لأول مرة خارج مقر نيويورك. 

وأوضحت "سلامة "،  خلال تقديمها حلقة اليوم ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ألقى كلمته أمس الثلاثاء فى الدورة 75 من اجتماع الأمم المتحدة والتى حملت رسائل  شاملة وهامة وأيضا وافية. 

وأضافت لميس سلامة، أن كافة الزعماء والدول ألقوا كلمتهم عبر " الفيديو كونفرانس "  نظرا لجائحة فيروس كورونا والذى يعد حدثا استثنائيا يحدث  لأول مرة بهذا الشأن. 

برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.
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