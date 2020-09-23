تعافي 23 حالة من فيروس كورونا في الغربية

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم تعافي 23 حالة من فيروس كورونا من أقسام العزل بالحميات والصدر بعدما استمرت مراحل علاجهم نحو 14 يوما متواصلة تحت الملاحظة والرعاية الصحية الكاملة على مستوي قري ومراكز المحافظة .

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وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه يباشر من خلال غرفة العمليات والطوارىء بالمديرية آليات رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى على مستوى أقسام الاستقبال والطوارئ وأقسام العزل لاستقبال كافة الحالات المشتبه إصابتها بعدوى فيروس كورونا .

وشدد وكيل الصحة فى تعليماته إلي مديري الطب الوقائي والعلاجية بأهمية المتابعة الميدانية لكافة حالات الاصابه بعدوي كوفيد 19 وفق البروتوكول العلاجي التى أقرته وزارة الصحة للوقاية من أخطار الإصابة بعدوى فيروس القاتل .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلي توافر كافة المستلزمات الطبية والماسكات الوقائية لدعم كافة الفرق والطواقم الطبية فضلا عن تدشين ندوات توعوية وحملات طرق أبواب للتثقيف كافة الأسر والعائلات بالوحدات الصحية الريفية .

وجدير بالذكر أن مديرية الصحة بطنطا كشفت فى وقت سابق عن تجاوز أعداد حالات المعافاه من الإصابة بفيروس كورونا 3987 مصاب من بين ما يقترب من 8 حالات اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا منذ بدء الحملة القومية لمواجهة الوباء العالمي .