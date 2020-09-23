بدء إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة المنيا

بدأت فعاليات الكشف الطبي للطلاب المستجدين، الذين تم ترشيحهم للقبول بالكليات التابعة لجامعة المنيا ، والتي بدأت أولى أيامها بالكشف الطبي على طلاب كلية الطب البشري، وذلك بمقر صالات الانشطة الطلابية بمتحف الفن الحديث على الطلاب التي تبدأ أسمائهم بالأحرف من (أ) إلي (ص)، وبمقر صالات الأنشطة خلف كلية الطب من الأحرف (ض - ي).





وقام الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة ، بجولة تفقدية لأعمال الكشف الطبي داخل الحرم الجامعي، لمتابعة انتظامه وعدم وجود أي شكاوى من الطلاب.





رافق د.عبد النبي ، خلال الجولة كلا من الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب





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وحرص رئيس الجامعة، بتواجده مع الطلاب المستجدين من اليوم الأول من اجراءات الكشف الطبي، لإضفاء أجواء تسودها المحبة والترحيب بالطلاب، والتأكيد على العلاقات الطيبة بين الطلاب وقيادة الجامعة، مقدمًا لهم التهنئة بالعام الجامعي الجديد، ومطالبهم بضرورة الالتزام بالعادات والتقاليد الجامعية، مع الحرص على الالتزام في دراستهم وتحقيق التميز بالحياة الجامعية الجديدة.





وتابع د. "عبد النبي" اجراءات الفحص الطبي التي يتعاون فيها كل من الإدارة العامة للخدمات الطبية في أعمال الكشف الطبي على الطلاب





وقام فريق طلاب من أجل مصر، باستقبال الطلاب المستجدين وتوجيههم إلى مقار صالات الكشف الطبي، وأماكن الانتظار التي رُعىَّ فيها التباعد بين الطلاب حفاظًا علي سلامتهم في ظل جائحة كورونا، كما قام الفريق بقياس درجة الحرارة للطلاب، والقيام بتوزيع الأرقام المنظمة لدخول الطلاب لإجراء الكشف عليهم.



