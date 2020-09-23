أول معرض كتاب بعد كورونا.. تفاصيل استعدادات عروس البحر المتوسط لعيد الكتاب

تستعد مدينة الإسكندرية، لإستقبال أول معرض للكتاب ، بعد فيروس كورونا، والذي من المقرر أن يقام في الفترة من 1 أكتوبر إلى 10 من الشهر ذاته، وذلك بأرض كوته - الأزاريطة كورنيش إسكندرية.





ويعد معرض الإسكندرية للكتاب هو المعرض الأول الذي يقام بعد جائحة كورونا على مستوي الوطن العربي، ويشارك اتحاد الناشرين المصريين في المعرض بعدد 134 ناشرا من أعضاء الجمعية العمومية، ومن جانب آخر جار الآن الإعداد والتجهيز من الهيئة العامة للكتاب لتنظيم المعرض بصورة تليق بالقيمة الحضارية لمدينة الإسكندرية تماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وبتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الناشرين والمواطنين.





ويشارك في المعرض بجانب دور النشر كافة قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر كالهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة، والمركز القومي لثقافة الطفل، وباقي القطاعات.





وكانت قد أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، استئناف أنشطة معارض الكتب فى مختلف محافظات مصر، وتبدأ بمعرض الإسكندرية للكتاب الذى يقام فى الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر بأرض كوتة.





جاء ذلك عقب حزمة القرارات الجديدة التى اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.





وأشادت الوزيرة بالقرار الذى يتيح استئناف أنشطة معارض الكتاب بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية للمواقع المستضيفة مع الالتزام بالتدابير الوقائية التى أقرها مجلس الوزراء، وأكدت أن القرار يبرز تواصل جهود إعادة الحياة إلى شكلها الطبيعى فى مصر.