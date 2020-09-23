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أخبار العالم

بمشاركة فريق الصقور.. سماء السعودية تستقبل أكبر عرض جوي في تاريخها

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:52 م
طائرات تختفل باليوم
طائرات تختفل باليوم الوطني الـ 90 للمملكة
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محمود نوفل
افادت وكالة الأنباء السعودية " واس " بأن طائرات عسكرية ومدنية تابعة للمملكة، رسمت لوحة احتفاء باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، في أكبر عرض جوي في تاريخ الأيام الوطنية السعودية.

ويُشار الي ان العرض، الذي أٌقيم عصر اليوم، في سماء العاصمة الرياض؛ جاء نتيجة لعمل وتخطيط طويل، شارك فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف الظهور بعمل متكامل، يرقى لأهمية هذا اليوم الذي تفخر به المملكة.

وشارك في العرض، كل من "وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، رئاسة الحرس الملكي، رئاسة أمن الدولة، هيئة الطيران المدني، القوات الجوية الملكية السعودية، وفريق الصقور السعودية"، بمتابعة وتنسيق من الهيئة العامة للترفيه، إضافة إلى شركة خدمات الملاحة، شركة الطائرات المروحية، الخطوط الجوية العربية السعودية، طيران ناس.

وبدأت العروض بعزف فرقة من الحرس الملكي للسلام الملكي ثم حلّقت طائرة هيلوكوبتر من نوع (AW139)، التي تعد من أكثر المروحيات اعتمادية وكفاءة في العالم وهي تابعة لشركة الطائرات المروحية (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) حاملة علمًا ضخمًا للمملكة تتجاوز مساحته 2000 متر مربع، وجاءت بعدها العديد من التشكيلات الجوية التي شارك فيها عدد من الطائرات الحربية المقاتلة تتقدمهم طائرة (ف 15 إس أي) المطورة محليًا وبتجميع أجزاء منها بأيدٍ سعودية، حيث عُمِل عليها بمرافق شركة السلام لصناعة الطيران وتُعد أحدث ما وصل من فئتها حيث أطلق عليها “إس أي” لأنها ترمز للمملكة العربية السعودية.

وتضمن العرض، طائرات من القوات الجوية الملكية السعودية، وفريق الصقور السعودية؛ طائرات مقاتلة ومساندة واستعراضية زُيِّنَت بشعار اليوم الوطني وبعبارة (همّة حتى القمّة) التي تمثل شعار اليوم الوطني ، ومن الطائرات العسكرية المشاركة أيضًا طائرات تورنيدو هجومية، وطائرات من طراز تايفون المؤهلة بأطقم جوية وفنية قادرة على إكمال مهامها العملياتية، وأخيرًا طائرة (ف 15) الاعتراضية.

كما شارك في هذا العرض طائرة بوينج دريم لاينر (طائرة الأحلام)، وطائرة (بوينج 777) تابعتين للخطوط الجوية العربية السعودية، حيث تعد من أحدث وأفضل ما توصلت إليه شركة بوينج لصناعة الطائرات، إضافة إلى طائرة إيرباص A320neo تابعة لشركة طيران ناس.

يُذكر أن عرضٌا جويٌا مماثلٌا، أقيم يوم الاثنين 21 سبتمبر، في مدينة جدة.
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