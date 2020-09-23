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رياضة

لاعب طائرة الأهلي: نسعى لحصد بطولة أفريقيا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
عبّر أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بنجاح الفريق في الفوز بلقب كأس مصر وتحقيق ثلاثية الدوري والكأس والبطولة العربية، لافتًا إلى أن الفريق استحق اللقب عن جدارة.

وأوضح أن بطولة الكأس كانت أفضل رد على بعض الانتقادات التي طالت اللاعبين بعد خسارة مباراة الدوري أمام الزمالك، رغم أنها كانت مجرد تحصيل حاصل.

وحرص الجهاز الفني على استغلالها لتجهيز جميع عناصر الفريق، مشيرًا إلى أن الرد على الانتقادات كان بشكل عملي في الملعب، من خلال الفوز بثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل وأداء مميز للغاية أيضا في مباراة نصف النهائي، التي سبقت التغلب على الطلائع والحصول على اللقب.

وأضاف أن اللاعبين لديهم من العزيمة ما يكفي لمواصلة السعي نحو البطولات خاصة بطولة إفريقيا بعد أن توج الفريق بالثلاثية.

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالأهلي توج مساء اليوم، الأربعاء، بلقب بطولة كأس مصر، عقب فوزه على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-0.

وأقيمت المباراة على صالة نادي الصيد بأكتوبر، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وظهر بشكل مميز، محققًا الفوز بثلاثة أشواط دون رد، بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبين والتركيز الشديد على حسم المباراة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-17 و25-20 و25-22، وسط سيطرة كاملة للأهلي من البداية للنهاية.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، وبرفقته العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، ورؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، على حضور المباراة ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين أمام طلائع الجيش.

بهذا التتويج يختتم فريق طائرة الأهلي الموسم بتحقيق الثلاثية، بعدما فاز بلقب البطولة العربية، والدوري العام، قبل أن يحقق لقب كأس مصر مساء اليوم.

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