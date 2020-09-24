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منوعات

بعد 40 سنة من الأبحاث.. البطاطس أول محصول سيزرع على المريخ

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:11 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
البطاطس تلك الوجبة الوحيدة التي توجد على قائمة طعام رواد الفضاء، ومن سيتجهون للعيش بالمريخ في المستقبل، ولكن مؤخرًا يعمل العلماء على طريقة لإضافة الأفوكادو إلى القائمة.

صمم باحثون في جامعة "كوينزلاند" طريقة تحفظ البراعم بالتبريد وإنعاشها لاحقًا لزراعة نبات صحي، حيث يتم وضع البراعم في شريط من رقائق الألومنيوم، ثم في "أنبوب تجميد" قبل تخزينها في النيتروجين السائل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

يقول الفريق، إن الأمر يستغرق حوالي 20 دقيقة حتى تتعافى البراعم، وفي غضون شهرين، تعيد النباتات إنبات الأوراق، ويقول البروفيسور "نينا ميتر"، "أفترض أن أفوكادو من عصر الفضاء، فهي جاهزة للتجميد بالتبريد وشحنها إلى المريخ عندما تصبح رحلة الإنسان ممكنة".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها العلماء في ابتكار طريقة حفظ بالتبريد للأفوكادو - وهو أمر ظل قيد العمل منذ أكثر من 40 عامًا.

وقال كريس أوبراين، طالب الدكتوراه بجامعة كوينزلاند، الذي طور الخطوات الحاسمة الأولى، "الهدف هو الحفاظ على أصناف الأفوكادو المهمة والصفات الجينية الرئيسية من التدمير المحتمل من خلال تهديدات مثل حرائق الغابات والآفات والأمراض مثل ذبول الغار - فطر. التي لديها القدرة على القضاء على جميع الأصول الوراثية للأفوكادو في فلوريدا".

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