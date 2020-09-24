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رياضة

الخطيب يخشى سيناريو كارتيرون.. تفاصيل أزمة الأهلي وفايلر

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:31 م
فايلر
فايلر
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عبدالله هشام
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، طلب السفر إلى بلاده في نهاية الشهر الجاري.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "فايلر طلب السفر إلى سويسرا بعد مباراة الترسانة، ويعود قبل لقاء المقاولون بساعات، وهو ما رفضه النادي الأهلي".

وأضاف:" الأهلي طلب سفره قبل لقاء الترسانة، ويعود قبل لقاء المقاولون، وهنا يوجد تضارب في الآراء بين الطرفين".

وواصل: "مسئولي الأهلي طلبوا ترحيل الشرط الخاص برحيله ليكون رحيله في الأول من نوفمبر إلى العاشر من نفس الشهر، بدل من أكتوبر، وطلب فايلر تأجيل الأمر لحين عودته من سويسرا، وهو ما جعل إدارة النادي تعتقد بأنه سيرحل ولن يعود".

وتابع: "أمير توفيق بدأ يتحدث مع فايلر من أجل البقاء، في ظل ارتباط الفريق بدوري أبطال إفريقيا، وكأس مصر، لكن المدرب لن يوقع على أي ورقة خاصة بترحيل الشرط الجزائي".

وأكمل: "الخطيب رفض المساومة تماما، ويخشي النادي من تكرار ما حدث في الزمالك وباتريس كارتيرون بعدما رحل ودفع الشرط الجزائي".
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