AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فايلر والأهلي ومفارقات سبتمبر.. من حملة جماهيرية رافضة لمخاوف من رحيله

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:01 م
فايلر و الخطيب
فايلر و الخطيب
Advertisements
محمد سمير
أثار السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، حالة من الجدل داخل الشارع الرياضي المصري فى الساعات الأخيرة بعدما أخطر مسئولي القلعة الحمراء أنه يدرس بجدية الرحيل بعد نهاية منافسات الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا.


وأبدى مسئولو الأهلي استياءهم الشديد من السويسري رينيه فايلر، بسبب عدم وضوحه ومماطلته بشأن موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن القلعة الحمراء.


وشهدت الساعات القليلة الماضية هجوما حادا على السويسري، وانتشرت العديد من الشائعات حول رحيله عن الأهلي ووجود عروض له من بعض دول الخليج وتكهنات حول المدربين المرشحين لخلافته والتخوف من تكرار سيناريو الفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك وترك الفريق قبل مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وتبقى جميع الاحتمالات واردة في الجلسة المنتظرة بين محمود الخطيب، رئيس النادي، وبين وكيل أعمال فايلر سواء بموافقة السويسري على الاستمرار أو إعلان الأهلي انتهاء مشواره وبدء التفكير في استقدام البديل.


ومن المفارقات الغريبة أن مشوار فايلر القصير مع الأهلي شهد هجوما حادا من الجماهير عند إعلان الأهلي التعاقد معه في سبتمبر 2019 واستقبلت جماهير الأهلي خبر التعاقد مع فايلر بالهجوم عليه لأنهم توقعوا اسما أقوى منه للتعاقد مع لتدريب الفريق خلال الموسم الجديد.


ورغم الهجوم على فايلر عند قدومه للأهلي، إلا أن هناك قطاعا كبيرا من جماهير الأهلي طالبت بمساندة المدرب، وقاموا بتشبيهه بجوزيه بأن جوزيه أيضًا عندما أتى للأهلي كانت سيرته الذاتية ضعيفة مثل فايلر.


ومن سخرية القدر لأن تجمتع جماهير الأهلي خلال الوقت الحالي على الحزن والخوف من رحيل السويسري عن الفريق بعد ما قدمه من إنجازات رائعة بالمنافسة علي بطولة أفريقيا وبطولة كأس مصر والتتويج بالدوري الممتاز قبل نهايته بست جولات وفي ذات الشهر أيضًا ولكن بعد عام كامل.


ويترقب عشاق القلعة الحمراء قرار فايلر متمنين استمراره فى قيادة المهمة الفنية للأهلي، خاصة فى ظل اقتراب مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي المقرر لها 18 أكتوبر المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ضم مهاجم المقاولون.. 3 صفقات ينتظرها عشاق الأهلي فى الميركاتو الصيفي

قصة "حرب الجيل الرابع" ضد فريق الكرة بالنادي الأهلي

أحمد سامى: إدارة الأهلى لازم تفوق.. ومختار مختار الأفضل لقيادة الفريق فى أفريقيا

الخطيب يحسم موقف رينيه فايلر خلال أيام

السويسري فايلر غاضب من شائعات رحيله عن الأهلي

فايلر يخطر الأهلي برغبته في الرحيل بعد دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

اشترِ آيفون 7 بلس بـ 3600 جنيه.. عرض الخميس

تأكيد على حل الدولتين.. شكري يُشارك في أعمال الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية

الخطيب يخشى سيناريو كارتيرون.. تفاصيل أزمة الأهلي وفايلر

سيد عبد الحفيظ يكشف مصير فايلر مع الأهلي في بطولة أفريقيا

الدوائر الغامضة في صحراء أفريقيا.. حكاية نظرية تحققت بعد 70 عامًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور