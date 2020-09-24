وزير الخارجية والتجارة المجري يزور مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي.. أكتوبر المقبل

كشف أوندراش إيمرا كوفاشي سفير المجر بالقاهرة، عن اعتزام بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجري زيارة مصر مطلع شهر أكتوبر المقبل لعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في مصر لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد خلال لقائه مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خلال المرحلة الحالية لا سيما في ظل حرص القيادة السياسية بالبلدين على إحداث نقلة نوعية للعلاقات الثنائية بين مصر والمجر باعتبارها من أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين للمجر بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا.

وأضاف كوفاشي أن الشركات المجرية لها باع طويل في العمل بالسوق المصري وذلك في عدد من المجالات أهمها تقنيات الإنارة وتصنيع الإطارات الخاصة بالألواح الشمسية.



