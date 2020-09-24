بعد أنباء رحيل فايلر وظهوره على قناة الأهلي.. حسام حسن يتصدر تويتر وانقسام الجماهير بشأن عودته

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #حسام حسن بعد ظهورة على قناة النادي الأهلي وأنباء رحيل رينه فايلر مدرب الفريق الحالي.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "مبسوط بعودة حسام حسن وظهوره علي قناه النادي الاهلي!!!" و"من وجهة نظر الاهلاويه هل فعلا حسام حسن لا يستحق أن يعود إلى الأهلي؟ وهل مشكلته تستاهل زي الحضري والفلوس والتعيس".
وقال آخرون "هقول حاجة وانا مقتنع بيها أشد الاقتناع بس معظم جماهير الأهلي هتشوفها غلط." نفسي حسام حسن يبقى مدير فني للأهلي "._حسام حسن هيعرف يرجع الروح والحماس اللي بيميز لاعيبة الاهلي واللي اختفى الان من الفريق وهوه ده الاقدر انه يرجعها ؛ عنده خبرات أكتر ؛ وكمان عاشق الاهلي " و"حسام حسن: لا يستحق أن يكون مدرب الأهلي كده هنسمح للحصري ورمضان صبحي يرجعوا مع الوقت".
وأضاف آخرون " هل تتوقع بعد الحب دا كله ، إدارة الأهلي تعطف ع حسام حسن وتوظف المبادئ وترجعه مدرب لهم ولا خلاص كدا هيفضل يحب الاهلي من بعيد لبعيد ( العشق الممنوع ) " و"اعتقد إن حسام حسن عنده ملكة القيادة الحقيقية ويقدر يحتوى اللاعبين. وموضوع أفريقيا دا هو فاهمه جدا لإنه داسه كتير وهو لاعب . كابتن حسن شحاتة أخد ٣ أمم افريقية بإحتواؤه للاعيبة وكان معرفته لأفريقيا من خلال اللعب فقط.. مجرد وجهة نظر ".