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رياضة

بعد أنباء رحيل فايلر وظهوره على قناة الأهلي.. حسام حسن يتصدر تويتر وانقسام الجماهير بشأن عودته

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:47 م
حسام حسن
حسام حسن
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #حسام حسن بعد ظهورة على قناة النادي الأهلي وأنباء رحيل رينه فايلر مدرب الفريق الحالي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏مبسوط بعودة حسام حسن وظهوره علي قناه النادي الاهلي!!!" و"‏من وجهة نظر الاهلاويه هل فعلا حسام حسن لا يستحق أن يعود إلى الأهلي؟ وهل مشكلته تستاهل زي الحضري والفلوس والتعيس".

وقال آخرون "‏هقول حاجة وانا مقتنع بيها أشد الاقتناع بس معظم جماهير الأهلي هتشوفها غلط." نفسي حسام حسن يبقى مدير فني للأهلي ".⁦_حسام حسن هيعرف يرجع الروح والحماس اللي بيميز لاعيبة الاهلي واللي اختفى الان من الفريق وهوه ده الاقدر انه يرجعها ؛ عنده خبرات أكتر ؛ وكمان عاشق الاهلي " و"‏حسام حسن: لا يستحق أن يكون مدرب الأهلي كده هنسمح للحصري ورمضان صبحي يرجعوا مع الوقت". 


وأضاف آخرون " هل تتوقع بعد الحب دا كله ، إدارة الأهلي تعطف ع حسام حسن وتوظف المبادئ وترجعه مدرب لهم ولا خلاص كدا هيفضل يحب الاهلي من بعيد لبعيد ( العشق الممنوع ) " و"‏اعتقد إن حسام حسن عنده ملكة القيادة الحقيقية ويقدر يحتوى اللاعبين. وموضوع أفريقيا دا هو فاهمه جدا لإنه داسه كتير وهو لاعب . كابتن حسن شحاتة أخد ٣ أمم افريقية بإحتواؤه للاعيبة وكان معرفته لأفريقيا من خلال اللعب فقط.. مجرد وجهة نظر ".
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