بعد أنباء رحيل فايلر وظهوره على قناة الأهلي.. حسام حسن يتصدر تويتر وانقسام الجماهير بشأن عودته

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # حسام حسن بعد ظهورة على قناة النادي الأهلي وأنباء رحيل رينه فايلر مدرب الفريق الحالي.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏مبسوط بعودة حسام حسن وظهوره علي قناه النادي الاهلي !!!" و"‏من وجهة نظر الاهلاويه هل فعلا حسام حسن لا يستحق أن يعود إلى الأهلي؟ وهل مشكلته تستاهل زي الحضري والفلوس والتعيس".





وقال آخرون "‏هقول حاجة وانا مقتنع بيها أشد الاقتناع بس معظم جماهير الأهلي هتشوفها غلط." نفسي حسام حسن يبقى مدير فني للأهلي ".⁦_حسام حسن هيعرف يرجع الروح والحماس اللي بيميز لاعيبة الاهلي واللي اختفى الان من الفريق وهوه ده الاقدر انه يرجعها ؛ عنده خبرات أكتر ؛ وكمان عاشق الاهلي " و"‏حسام حسن: لا يستحق أن يكون مدرب الأهلي كده هنسمح للحصري ورمضان صبحي يرجعوا مع الوقت".







