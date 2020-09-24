إزالة التعديات على أرض مملوكة لهيئة الآثار بالإسكندرية.. صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، اليوم الخميس، حملاتها لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة، وفرض هيبة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.





وشن حي المنتزه ثان، برئاسة اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، حملة مكبرة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، تحت قيادة اللواء مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، والإدارات المعنية بالحي، استهدفت إزالة التعديات على أراض مملوكة لهيئة الأثار.





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وأسفرت الحملة عن قيام لجنة الإزالة بعضوية مساعد رئيس الحي للمتابعة العضو القانوني ، وممثل عن إدارة المشروعات بمعاونة القوات الأمنية بتنفيذ قرار الإزالة الصادر في حق تعدي احد السكان المقيمين بطابية كوسا باشا الأثرية - بأبي قير ، والمتمثل في إضافة جدران تمتد من موضع اقامته على التل الأثري داخل صحن الطابية خلف الحاصل الأوسط ، واقتطاع وضم جزء جديد من مساحة الطابية وإحاطته بجدران ومدخل لضمه لسكنه متعديا على طابية كوسا باشا المسجلة أثريا بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 1992 ، ومخالفا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ، وتعديلاته لسنة 2010 – 2018.





وتمت إزالة التعديات وتم تسليم الأرض لجهة الولاية (الآثار المصرية) خالية من أي تعديات وإشغالات على مسؤولية جهة الولاية ، ومازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة لإزالة التعديات لاستعادة الانضباط وهيبة الدولة .