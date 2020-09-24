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رياضة

التعاون يحجز مقعده بدور الـ ١٦ لدوري أبطال آسيا بعد الفوز 1-0 على الدحيل بقيادة كارتيرون

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:15 م
صدى البلد
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عمر سلامة

حجز فريق الكرة بنادي التعاون، مقعدًا في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على الدحيل القطري بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بالبطولة. 


وأحرز ميتشيل ديوك هدفًا قاتلًا لصالح التعاون في الدقيقة 86، ليقود "سكري القصيم" للإطاحة بالدحيل والتأهل إلى ثمن النهائي.


وشهد اللقاء إصابة لاعب التعاون حمدان الرويلي، في الدقيقة 33، بالتواء قوي بعد التحام مع لاعب الدحيل. 


وعلى ملعب جاسم بن حمد، حقق بيرسبوليس الإيراني فوزًا كبيرًا على الشارقة الإماراتي بنتيجة (4-0)، وأحرز الرباعية، شجاع خليل زاده وعيسى الكسير ووحيد أميري ومهدي عيدي قرا في الدقائق 2 و41 و44 و90+1 من عمر المباراة.

 

وتأهل التعاون إلى ثمن نهائي البطولة الآسيوية، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة، برصيد 9 نقاط، متفوقًا على الدحيل "الثالث" بأفضلية المواجهات المباشرة، ليلتقي التعاون بنظيره النصر في مواجهة سعودية خالصة بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

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