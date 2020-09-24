AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بقيادة كارتيرون| موعد مباراة التعاون مع النصر السعودي فى دور الـ16 بدورى أبطال آسيا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:30 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
Advertisements
يسرى غازى
تأهل فريق التعاون السعودي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى دور الـ 16 فى إطار منافسات دورى أبطال آسيا بعد تحقيقه الفوز على نظيره الدحيل القطرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
ومن المقرر أن يواجه فريق التعاون السعودي فى دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا فريق النصر السعودي على ملعب استاد المدينة التعليمية يوم الأحد القادم.

كان حمدان الرويلي لاعب التعاون السعودي تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة الدحيل القطري مساء اليوم الخميس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا

 وحدثت الإصابة بالدقيقة 33، حينما حاول الرويلي اللحاق بالكرة، لكن قدمه اليمنى اصطدمت بلاعب الدحيل، واليسرى حدث لها التواء قوي. وتسبب ذلك في إثارة خوف لاعبي الفريقين، حيث طالبوا بسرعة دخول الطاقم الطبي، قبل أن يغادر اللاعب الميدان على نقالة، متأثرا بالآلام القوية وحل بديلا عنه سعد بالعبيد في الدقيقة 37.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدحيل القطري يفوز على الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

الشارقة الإماراتي يفوز على الدحيل القطري برباعية في دوري أبطال آسيا

الدحيل القطري يفوز على بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

لقاء الفرصة الأخيرة.. تعاون "كارتيرون" يصطدم بالدحيل في دوري أبطال آسيا

التعاون يحجز مقعده بدور الـ ١٦ لدوري أبطال آسيا بعد الفوز 1-0 على الدحيل بقيادة كارتيرون

كارتيرون يقود التعاون السعودي للتأهل لـ دور الـ16 بـ دوري أبطال آسيا

ترشيحاتنا

بعد إعلان شوبير رحيل فايلر.. جوزيه يتصدر تويتر ومغردون: عنده شخصية جبارة

وصول جثمان محمد فريد خميس إلى مطار القاهرة

أطعمة وبهارات ترفع صغط الدم في لمح البصر

صورة جديدة لـ ياسمين عبد العزيز بصحبة العوضي تثير جدل حَملَها

بينهم نجل حلمي طولان| النيابة: الإنتربول أخطرنا بضبط 3 متهمين فى واقعة فندق فيرمونت

محمد يوسف لـ صدى البلد: العمل في الأهلي شرف ولم يكلفني أحد بتدريب الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للسيدات | نصائح وطرق طبيعية للتخلص من تساقط الشعر

بسبب الغيرة.. أب بلا رحمة يسمم طليقته ورضيعهُ | شاهد

خسارة الوزن أبرزها.. فوائد صحية مذهلة لـ الليمون الأسود