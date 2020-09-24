AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحفادي بيروحوا الحضانة| مستشار الرئيس للصحة: الوضع الحالي مطمئن ولا قلق من الدراسة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:45 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الاستعدادات الخاصة بـ استقبال العام  الدراسي في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا.

وقال تاج الدين خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، :"الوضع الحالي  مطمئن وليا أحفاد بيروحوا الحضانة وانا مش قلقان عليهم لاني عارف مدي الإلتزام بالإجراءات الوقائية في هذا المكان".

ونصح تاج الدين المواطنين بضرورة التفرقة بين مصابي الأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا كما لابد أن يعي الأطباء خطورة تشابه الأعراض بين الفيروسين".

وأكد أن مصر تعاملت بإحترافية شديدة مع الازمة وبإمكانيات وبنية تحتية جاهزة، مردفا:" نحن اليوم في وضع أفضل من حيث عدد الحالات، وأعتقد أن حالات الوفيات الناتجة عن كورونا ستختفي قريبًا"

ونوه تاج الدين إلى أن فيروس كورونا مازال موجود ومازال مصدر قلق لدي الكثير من الدول التي عادت فيها الإصابات لذروتها، مشددا على ضرورة تمسك المصريين بالإجراءات الاحترازية.

وتابع: "مصر مرت بمراحل حرجة خلال الشهور الماضية ولكن بفضل الله ثم الإدارة المتميزة نجحنا في عبور الأزمة بعد أن كان الإقبال شديد على غرف العناية المركزة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس للصحة: مازلنا في الموجة الأولى لكورونا والأعداد ستزيد بداية من أكتوبر ..فيديو

مستشار الرئيس للصحة: مستمرون فى الإجراءات الاحترازية حتى مارس المقبل.. فيديو

مستشار الرئيس للصحة: زيادة إصابات كورونا متوقعة مع المصايف.. فيديو

مازلنا فى الموجة الأولى.. عوض تاج الدين للمواطنين: طبقوا الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا حتى مارس المقبل

الوضع مطمئن بحذر.. مستشار الرئيس للصحة: عقد مؤتمر في أكتوبر لشرح تجربة مصر مع كورونا

صحة البرلمان: الحكومة نجحت في مواجهة فيروس كورونا بشهادة منظمة الصحة العالمية

ترشيحاتنا

مصطفى بكري يعلن عن أبرز الأسماء المرشحة لانتخابات النواب| فيديو

خسارة الوزن أبرزها.. فوائد صحية مذهلة لـ الليمون الأسود

بعد شائعات ارتباطها بـ معز مسعود .. 10 صور تكشف جمال سارة حورية

بعد الأهلي والجنايني وعباس.. الأولمبية تتلقى شكوى جديدة ضد مرتضى منصور

انتهاء اجتماع الأزمة.. علاقة الاهلي وفايلر تصل لطريق مسدود

فايلر يرد على شائعات رحيله عن النادي الأهلي بهذه الطريقة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية