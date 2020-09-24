أحفادي بيروحوا الحضانة| مستشار الرئيس للصحة: الوضع الحالي مطمئن ولا قلق من الدراسة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الاستعدادات الخاصة بـ استقبال العام الدراسي في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا.





وقال تاج الدين خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، :"الوضع الحالي مطمئن وليا أحفاد بيروحوا الحضانة وانا مش قلقان عليهم لاني عارف مدي الإلتزام بالإجراءات الوقائية في هذا المكان".





ونصح تاج الدين المواطنين بضرورة التفرقة بين مصابي الأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا كما لابد أن يعي الأطباء خطورة تشابه الأعراض بين الفيروسين".





وأكد أن مصر تعاملت بإحترافية شديدة مع الازمة وبإمكانيات وبنية تحتية جاهزة، مردفا:" نحن اليوم في وضع أفضل من حيث عدد الحالات، وأعتقد أن حالات الوفيات الناتجة عن كورونا ستختفي قريبًا"





ونوه تاج الدين إلى أن فيروس كورونا مازال موجود ومازال مصدر قلق لدي الكثير من الدول التي عادت فيها الإصابات لذروتها، مشددا على ضرورة تمسك المصريين بالإجراءات الاحترازية.





وتابع: "مصر مرت بمراحل حرجة خلال الشهور الماضية ولكن بفضل الله ثم الإدارة المتميزة نجحنا في عبور الأزمة بعد أن كان الإقبال شديد على غرف العناية المركزة".