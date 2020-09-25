سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم جمعة حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في ما بين 814 جنيها، بعد أن سجل الأربعاء 825 جنيها بحسب الغرفة، فيما جاءت أسعار الذهب أمس الخميس كاملة كالتالى:





بلغ عيار 24 الأغلى سعرا ما بين 930 جنيها للجرام، بعد أن كان أمس 942.85 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 ما بين 814 جنيها للجرام، بعد أن سجل أمس الأربعاء 825 جنيها.





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فيما سجل عيار 18 ما بين 697 جنيها للجرام، بعد أن كان أمس الأول الأربعاء 707 جنيهات، وسجل السعر العالمى للذهب 1855 دولارا للأوقية، بعد أن كان أمس 1888 دولارا.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.