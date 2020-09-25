مصرع عامل غرقًا بالترعة الفاروقية بسوهاح

لقي عامل مصرعه غرقًا، أثناء استحمامه بالترعة الفاروقية بناحية السلاموني بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده "علي"، قرر أنه أثناء استحمام نجله بالترعة الفاروقية غرق لعدم اجادته السباحة، ونفى الشبهة الجنائية.

وتحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكان قد لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بالطابق الثاني بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يُفيد بورود بلاغًا من المستشفى الجامعي بوصول "محمد. ا"، 16 عامًا، عامل، جثة هامدة.