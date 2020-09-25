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حوادث

مصرع عامل غرقًا بالترعة الفاروقية بسوهاح

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:10 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
لقي عامل مصرعه غرقًا، أثناء استحمامه بالترعة الفاروقية بناحية السلاموني بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يُفيد بورود بلاغًا من مستشفى سوهاج الجامعي، مفاده وصول "محمود. ع"، 32 عامًا، جثة هامدة، ادعاء غرق بالترعة الفاروقية بناحية السلاموني بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده "علي"، قرر  أنه أثناء استحمام نجله بالترعة الفاروقية غرق لعدم اجادته السباحة، ونفى الشبهة الجنائية.

وتحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


وكان قد لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بالطابق الثاني بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يُفيد بورود بلاغًا من المستشفى الجامعي بوصول "محمد. ا"، 16 عامًا، عامل، جثة هامدة.

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