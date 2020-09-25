الصفقة الثالثة.. الوداد يتعاقد مع مؤيد اللافي قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال





كان مؤيد اللافي أعلن مؤخرا فسخ تعاقده مع اتحاد العاصمة الجزائري بالتراضي.





وذكر موقع " البطولة" المغربي، أن مؤيد اللافي وقع على عقود انضمامه إلى الوداد البيضاوي لمدة 3 مواسم.







وأضافت الصحيفة، أن اللاعب كان محل اهتمام العديد من أندية شمال أفريقيا خلال الفترة الماضية، أبرزهم نادي الترجي التونسي.





وأشارت تقارير صحفية مؤخرا إلى أن نادي الوداد حسم صفقتي أيوب الكعبي لاعب فورتشن الصيني السابق في صفقة انتقال حر، وإنزو زيدان نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد.





وشارك مؤيد اللافي مع اتحاد العاصمة في 23 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، يجل خلالهما هدف وحيد، وصنع 5 آخرين.





وتبلغ القيمة التسويقية لـ مؤيد اللافي 525 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.





يذكر أن الوداد سيواجه فريق الأهلي، يوم 18 أكتوبر المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





أفاد تقرير مغربي، بأن نادي الوداد حسم صفقة النجم الليبي مؤيد اللافي لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.