انتظام حركة السير.. سيولة مرورية بمحاور وميادين الجيزة

شهدت طرق ومحاور الجيزة، حالة من السيولة المرورية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.





وشهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، سيولة مرورية بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق فيما انتظمت الحركة المرورية أعلى كوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس.





وسجلت غرفة عمليات المرور انسياب مروري بميدان مصطفى محمود للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو ويشهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان سهولة في حركة السيارات.





وانتظمت الحركة المرورية بالمحاور الرابطة بمحافظتي القاهرة والجيزة في كلا الاتجاهين.



