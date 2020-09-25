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محافظات

مديرية الأوقاف: هدوء في مساجد الإسكندرية والتزام من الرواد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

تفقد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة، عددًا من المساجد في المحافظة، وعلى رأسها مسجد الشهيد مقدم علاء الدين أحمد السماديسى المقام على محور المحمودية الجديد بمنطقة حجر النواتية، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأشاد الشيخ خشبة بالهدوء في مساجد الإسكندرية، والحالة العامة للمسجد وإعداده لاستقبال الرواد، مؤكدًا أن الأوقاف لا تألوا جهد للاعتناء ببيوت الله عزوجل واعدادها لضيوف الرحمن.


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وأضاف الشيخ خشبة أن هناك التزام كامل من الرواد بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن جميع هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على حياتهم وصحتهم، ومضيفًا أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة على جميع المساجد بنطاق المحافظة.

وقد تناولت خطبة الجمعة "الصدق في الاقوال والأفعال والهمم"، حيث أشار الأئمة إلى أن الصدق خلق نبيل ومنهج قويم، حيث قال رب العالمين" يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

وقد افتتحت مديرية الأوقاف بالإسكندرية لعدد ٧ مساجد كبيرة على محور المحمودية، بالإضافة إلى افتتاح ٤ مساجد ببشاير الخير.

وتتراوح مساحة المساجد من ٧٥٠ م إلى ١٠٠٠ م،  مبنية على الطراز المعماري الإسلامي، وتعتبر مجمع خدمي كامل لجميع المواطنين.

مديرية الأوقاف: هدوء في مساجد الإسكندرية والتزام من الرواد
مديرية الأوقاف: هدوء في مساجد الإسكندرية والتزام من الرواد
مديرية الأوقاف: هدوء في مساجد الإسكندرية والتزام من الرواد
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