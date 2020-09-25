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رياضة

نيمار يهاجم برشلونة بشأن رحيل سواريز: كيف يفعلون تلك الأشياء

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:25 م
نيمار وسواريز
نيمار وسواريز
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محمد السعيد
اتفق نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان مع وجهة نظر زميله السابق ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، بشأن الطريقة التي رحل بها لويس سواريز مهاجم البلوجرانا إلى صفوف أتلتيكو مدريد.

وكتب ميسي،اليوم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام":"سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر غير قميص برشلونة والأغرب هي مواجهتك، لم تكن تستحق الرحيل عن النادي بهذه الطريقة، أنت أحد أهم اللاعبين في تاريخ برشلونة على المستوى الجماعي والفردي، لكن في الحقيقة لم أعد متفاجئا من أي شيئ في هذه المرحلة".

ورد نيمار على ميسي قائلا:" من المدهش كيف يفعلون تلك الأشياء !".

كان نادي برشلونة أقام مؤتمرا صحفيا لـ سواريز بمقر النادي، أمس، الخميس، في يوم وداعه، كما تم وضع الكؤوس التي توج بها اللاعب خلال مسيرته مع البلوجرانا، على ملعب الكامب نو، ليلتقط معها اللاعب بعض الصور التذكارية.

وانضم لويس سواريز إلى صفوف برشلونة في 2014 قادما ليفربول الإنجليزي، مقابل 82 مليون يورو، ونجح في أن يكون أحد أساطير النادس على مر التاريخ، حيث  ثالث احتل المركز الثالث في ترتيب هدافي نادي برشلونة على مر التاريخ برصيد 191 هدفا، خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيزار.

يذكر أن لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، أبرز المرشحين لخلافة لويس سواريز في برشلونة.

ويستعد برشلونة لمواجهة فياريال، بعد غدا، الأحد، في افتتاح مبارياته بمسابقة الدوري الإسباني 2020 - 2021.

يذكر أن فريق برشلونة فشل الموسم الماضي، في التتويج بأي بطولة، سواء محليا أو قاريا.
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