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رياضة

بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع المدير الفني للأهلي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:20 م
فايلر
فايلر
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محمد سمير - حسن العمدة
كشف ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عن حقيقة تقديم فريقه عرض لضم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وأكد عيد خلال المؤتمر الصحفي لتقديم شريف إكرامي حارس مرمي بيراميدز الجديد، أن فريقه لم يتفاوض مع فايلر من الأساس ولم نحاول التواصل معه.

وأوضح عيد، أن السويسري فايلر لم يدخل ضمن الترشيحات لتولي قيادة بيراميدز من الأساس ولا نحاول خلق عداء مع الأهلي بمفاوضة مدربه خلال فترة سريان عقده.

وينضم شريف إكرامي، إلى بيراميدز منتقلاََ من الأهلي؛في صفقة انتهاء حر بعد انتهاء تعاقده مع المارد الأحمر لفترة طويلة، حقق فيها العديد من الإنجازات. 

وكان نادي بيراميدز أعلن منذ أسابيع، صفقة انضمام اللاعب رمضان صبحي، منتقلاََ من نادي هدرسفيلد الإنجليزي بقيمة 4.8 مليون.

ونجح بيراميدز في التعاقد مع ثلاثة لاعبين قادمين من النادي الأهلي، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد، وهم شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي.

وقدم نادي بيراميدز رمضان صبحي في مؤتمر صحفي الأسبوع قبل الماضي، حيث أكد اللاعب خلال تقديمه أن اتخاذه لهذه الخطوة لم يكن من أجل المال.

وكان شريف إكرامي لعب دورا محوريا في رحيل رمضان صبحي إلي بيراميدز بعد أن أكد أنه كان معارضا لعودة اللاعب من إنجلترا قبل موسم ونصف وإنه أيضا كان مع رحيله إلي إنجلترا قبل عدة مواسم من أجل الاحتراف في ستوك سيتي رغم اعتراض الأهلي وقتها نظرا للحاجة إلي جهوده.

ومن المقرر أن يقدم بيراميدز أحمد فتحي في مؤتمر صحفي أيضا، عقب انتهاء اللاعب من مشاركته مع الأهلي، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
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