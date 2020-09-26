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حوادث

#الإعدام تصدر تويتر.. التحقيق مع المدرس المتحرش بطفلة الخليفة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
بدأت النيابة العامة التحقيق مع مدرس لاتهامه بالتحرش بفتاة صغيرة داخل غرفة بمنطقة الخليفة، فبعد ساعات قليلة من تداول الفيديو على السوشيال ميديا، نجحت أجهزة فى تحديد المتهم وهويته وتم ضبطه وعرضه على النيابة للتحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على المدرس المتحرش وجار العرض على النيابة العامة التحقيق لمواجهته بالفيديو المتداول، على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر".

وقد أظهر فيديو المدرس المسن وهو يتحرش بطفلة صغيرة داخل غرفة مغلقة، وانتشر ذلك المقطع بشكل كبير على السوشيال ميديا.

وتصدر #إعدام_المدرس_المتحرش تويتر، خلال الساعات الأخيرة من مساء أمس بعد الفيديو الذي نشره أحد الأشخاص، يظهر فيه مدرس كبير في السن يقوم باحتضان طفلة وتقبيلها من فمها، في غرفة مغلقة عليهما.

وقام الشخص الذي التقط الفيديو بتصوير المدرس من النافذة المقابلة له، ورفعه على موقع تويتر ليتحول إلى #إعدام_المدرس_المتحرش.
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