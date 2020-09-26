AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

هل تقرر إلغاء الرياضة المدرسية في العام الدراسي الجديد بسبب كورونا؟ التعليم تجيب

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:44 م
الرياضة المدرسية
الرياضة المدرسية
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يتم إلغاء ممارسة الرياضة المدرسة في العام الدراسي الجديد بسبب فيروس كورونا المستجد مثلما يعتقد البعض.


وأوضحتوزارة التربية والتعليم أنها وضعت ضوابط لممارسة الرياضة المدرسية في جميع مدارس مصر خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021 ، في ظل استمرار ازمة فيروس كورونا المستجد.


وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي أرسلته لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، إنه مسموح بالقيام بأنشطة رياضة متوسطة التلامس مع مراعاة التطبيق الصارم لجميع إجراءات مكافحة انتشار العدوى قبل وأثناء وبعد النشاط الرياضي.


اقرأ أيضا| 
وزير التعليم يوضح حقيقة تخفيض مصروفات المدارس 2021


وأضافت: "يفضل عدم قيام الطلاب بأنشطة رياضية شديدة التلامس لحين إشعار آخر".


وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020 /2021 في المدارس الحكومية والرسمة والخاصة واليابانية ومدارس التعليم الفني بمختلف أنواعها هو يوم 17 أكتوبر 2020.


وقال وزير التربية والتعليم إن خبر تغيير الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021، هو خبر لا أساس له من الصحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن سلسلة الشائعات التي تغرق وزارة التربية والتعليم بين الحين والآخر.


اقرأ أيضا |
استمرار تخفيض مصروفات المدرسة المصرية اليابانية بنسبة 50 % فى جنوب سيناء


وعلق وزير التربية والتعليم على انسياق الناس وراء الشائعات التي تستهدف إثارة الجدل حول الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 رغم كل التحذيرات، قائلا: "الأزمة في من يقرأ الشائعة ويصدقها وليس فقط في من يصدر الشائعة".


وأكد وزير التربية والتعليم أنه لا يمكن أن يتم الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بدون إعلان ذلك رسميا للرأي العام، مشيرًا إلى أن قرار تأجيل العام الدراسي الجديد إذا صدر ستعلنه الدولة بشكل رسمي في بيان رسمي واضح للرأي العام.


وقال: "طالما لم تعلن الدولة تغيير الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021، فلا يصح أن يصدق الناس أي كلام في هذا الصدد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: مؤتمر صحفي أول سبتمبر لحسم جدل مصروفات المدارس الخاصة

وزير التعليم ينفي تأجيل العام الدراسي الجديد.. ويؤكد: سينطلق 17 أكتوبر

لازلت أتعجب من الشائعات.. وزير التعليم يعلق على أنباء تخفيض أسعار مجموعات التقوية

الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 | تفاصيل رسمية

التعليم تطالب المدارس بتسجيل بيانات الطلاب المعفيين من المصروفات في العام الدراسي الجديد

ننشر تفاصيل دليل الإجراءات الاحترازية التي ستطبق بالمدارس في العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

#إعدام_المدرس_المتحرش يتصدر تويتر لليوم الثاني.. ومغردون يطالبون بإعدامه

قصة مفزعة.. رافق زوجته المريضة فمات داخل عيادة طبيب بالشرقية

موسم الخير.. لماذا يفضل بدو مطروح الشرب من الآبار على مياه نهر النيل

امسك حرامى.. الكهرباء تضبط اللصوص وتكشف طرق سرقة التيار

الفنانة الشابة أميرة شرابي ترتدي الحجاب

لا يجوز نقل رفاته لإسرائيل.. الإدارية العليا: اعتبار الطعن على حكم أبو حصيرة كأن لم يكن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثارت ضجة.. أول امرأة سائقة سيارة إسعاف في السعودية.. صور

سعرها 30 مليون جنيه.. شاهد السرعة الخارقة لسيارة ريغييرا

شاهد..سيارة تشتعل بالنيران على طريق الهدا.. ورد فعل مؤلم من صاحبها.. فيديو