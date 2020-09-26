هل تقرر إلغاء الرياضة المدرسية في العام الدراسي الجديد بسبب كورونا؟ التعليم تجيب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يتم إلغاء ممارسة الرياضة المدرسة في العام الدراسي الجديد بسبب فيروس كورونا المستجد مثلما يعتقد البعض.
وأوضحتوزارة التربية والتعليم أنها وضعت ضوابط لممارسة الرياضة المدرسية في جميع مدارس مصر خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021 ، في ظل استمرار ازمة فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي أرسلته لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، إنه مسموح بالقيام بأنشطة رياضة متوسطة التلامس مع مراعاة التطبيق الصارم لجميع إجراءات مكافحة انتشار العدوى قبل وأثناء وبعد النشاط الرياضي.
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وأضافت: "يفضل عدم قيام الطلاب بأنشطة رياضية شديدة التلامس لحين إشعار آخر".
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020 /2021 في المدارس الحكومية والرسمة والخاصة واليابانية ومدارس التعليم الفني بمختلف أنواعها هو يوم 17 أكتوبر 2020.
وقال وزير التربية والتعليم إن خبر تغيير الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021، هو خبر لا أساس له من الصحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن سلسلة الشائعات التي تغرق وزارة التربية والتعليم بين الحين والآخر.
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وعلق وزير التربية والتعليم على انسياق الناس وراء الشائعات التي تستهدف إثارة الجدل حول الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 رغم كل التحذيرات، قائلا: "الأزمة في من يقرأ الشائعة ويصدقها وليس فقط في من يصدر الشائعة".
وأكد وزير التربية والتعليم أنه لا يمكن أن يتم الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بدون إعلان ذلك رسميا للرأي العام، مشيرًا إلى أن قرار تأجيل العام الدراسي الجديد إذا صدر ستعلنه الدولة بشكل رسمي في بيان رسمي واضح للرأي العام.
وقال: "طالما لم تعلن الدولة تغيير الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021، فلا يصح أن يصدق الناس أي كلام في هذا الصدد".