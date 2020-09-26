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فن

بعد ثلاث سنوات.. اليوم كندة علوش على الشاشات بـ ضي القمر

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:26 م
كندة علوش
كندة علوش
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محمد نحلة
بعد غيابها ثلاث سنوات عن الساحة الفنية، تعود كندة علوش إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل ضي القمر، الذي طرحت شركتا أروما وسينرجي الإعلان التشويقي له مؤخرًا، وسيتم عرض أولى حلقاته اليوم السبت الموافق 26 سبتمبر، على قناة DMC بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.

يتألف ضي القمر من عشر حلقات، تقوم فيه كندة بدور الشيف عاليا التي تمر علاقتها الزوجية مع زوجها نادر بالكثير من الضغوط بسبب رغبتهما في الإنجاب وصعوبة تحقيق ذلك. وإلى جانب قضية الإنجاب، يعالج المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الأخرى والمشكلات الزوجية كالخيانة والشك.

ضي القمر من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي. وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا. 

وعلى صعيد آخر تستعد كندة حاليًا للمشاركة في العديد من الأعمال الجديدة، من بينها فيلم بلالين من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة أحمد كمال، سوسن بدر، علا رشدي ومصطفى خاطر.
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