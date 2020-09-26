248 مرشحا محتملا و5 قوائم يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية

أغلقت لجنة تلقي وفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ، برئاسة المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، أبوابها اليوم السبت، حيث تقدم ٢٤٨ مرشحا محتملا، في ست دوائر بالإسكندرية.





كما تقدم خمس قوائم إلى اللجنة، أبرزها القائمة الوطنية من أجل مصر، والاختيار ونداء مصر، وصوت مصر، ومن المقرر أن يتم فحص أوراق كافة المتقدمين بالإضافة إلى القوائم اعتبارا من الغد.





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وقد تقدمت أمس القائمة الوطنية "من أجل مصر" والتي تخوض سباق الانتخابات عن الدائرة الرابعة المُمثلة لـ"قطاع غرب الدلتا"، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، ومخصص لها 42 مقعدًا، موزعين على 3 محافظات، هي "الإسكندرية 18 مقعدًا، والبحيرة 20 مقعدًا، ومرسى مطروح 4 مقاعد.





وضمت القائمة عن الإسكندرية كلًا من: "أشرف رشاد عثمان، سعداوي راغب ضيف الله، سامح عبد المنعم السايح، رانيا سمير فهمي الجزايرلي، شيرين عيسى حامد عليش، شريفه خالد محمود، سحر طلعت مصطفى، أحمد جمال السجينى، وجيه ظريف كامل اسكندر، خالد أحمد محمد شلبي، عن حزب مستقبل وطن، منى محمد جمال الدين عمر، حزب حماه الوطن، أحمد السيد مهنى، حزب الحرية المصري، هبه الله سامي جورج حبيب، حزب المؤتمر، سوسن حسنى حافظ، حزب الوفد، طارق السيد محمود، محمد أحمد إسماعيل، مُستقلان، آيات حسين علي، حزب الشعب الجمهوري، راويه مختار محمود، حزب الإصلاح والتنمية".





وتتكون الإسكندرية من ست دوائر المنتزه والرمل، وسيدي جابر، ومحرم بك، والعطارين والدخيلة.





وقال المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن عملية تقديم الأوراق تتم وسط إجراءات احترازية مكثفة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وخصصت المحكمة قاعتين لاستقبال الطلبات وتم توزيع الدوائر عليها، تسهيلا على المرشحين مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.



