AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

248 مرشحا محتملا و5 قوائم يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:00 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
أغلقت لجنة تلقي وفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، أبوابها اليوم السبت، حيث تقدم  ٢٤٨ مرشحا محتملا، في ست دوائر بالإسكندرية.

كما تقدم خمس قوائم إلى اللجنة، أبرزها القائمة الوطنية من أجل مصر، والاختيار ونداء مصر، وصوت مصر، ومن المقرر أن يتم فحص أوراق كافة المتقدمين بالإضافة إلى القوائم اعتبارا من الغد.

اقرأ أيضا:

وقد تقدمت أمس القائمة الوطنية "من أجل مصر" والتي تخوض سباق الانتخابات عن الدائرة الرابعة المُمثلة لـ"قطاع غرب الدلتا"، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، ومخصص لها 42 مقعدًا، موزعين على 3 محافظات، هي "الإسكندرية 18 مقعدًا، والبحيرة 20 مقعدًا، ومرسى مطروح 4 مقاعد.

وضمت القائمة عن الإسكندرية كلًا من: "أشرف رشاد عثمان، سعداوي راغب ضيف الله، سامح عبد المنعم السايح، رانيا سمير فهمي الجزايرلي، شيرين عيسى حامد عليش، شريفه خالد محمود، سحر طلعت مصطفى، أحمد جمال السجينى، وجيه ظريف كامل اسكندر، خالد أحمد محمد شلبي، عن حزب مستقبل وطن، منى محمد جمال الدين عمر، حزب حماه الوطن، أحمد السيد مهنى، حزب الحرية المصري، هبه الله سامي جورج حبيب، حزب المؤتمر، سوسن حسنى حافظ، حزب الوفد، طارق السيد محمود، محمد أحمد إسماعيل، مُستقلان، آيات حسين علي، حزب الشعب الجمهوري، راويه مختار محمود، حزب الإصلاح والتنمية".

وتتكون الإسكندرية من ست دوائر المنتزه والرمل، وسيدي جابر، ومحرم بك، والعطارين والدخيلة.

وقال المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن عملية تقديم الأوراق تتم وسط إجراءات احترازية مكثفة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وخصصت المحكمة قاعتين لاستقبال الطلبات وتم توزيع الدوائر عليها، تسهيلا على المرشحين مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب يومي 24 و25 أكتوبر في الإسكندرية ضمن المرحلة الأولى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد غلق باب الترشح.. 72 مرشحًا و3 قوائم لانتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية

فتح باب الترشح لمجس النواب.. 71 مرشحا خلال الساعات الأولى في الإسكندرية.. شاهد

وسط إجراءات احترازية .. 128 مرشحًا لانتخابات النواب في اليوم الأول بالإسكندرية

151 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية في 6 دوائر بالإسكندرية

لا قوائم حتى الآن.. 162 مرشحًا لمجلس النواب بالإسكندرية

محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية: 168 مرشحا لمجلس النواب تقدموا بأوراقهم

ترشيحاتنا

الوداع يا طيب.. حسنى شتا ينعى الراحل المنتصر بالله

طلبت الخلع فقطع وشها بالمطواة وأصابها بـ 163 غرزة .. اسكندرانية: زوجى أدمن المخدرات وبيشوه سمعة بناته

المعادن النفيسة تسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس

بداية جديدة.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد حسن وزينب

رئيس الزمالك يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس النواب عن ميت غمر.. صور

يوم حامٍ على أردوغان.. مظاهرات في كل المدن التركية

AdvertisementS

بينهم نجل حلمي طولان.. النيابة العامة: حبس 3 متهمين في واقعة فندق فيرمونت

اغتصب ضحاياه في حمام السباحة والسينما.. نص تحقيقات قضية أحمد بسام زكي متحرش الجامعة الأمريكية

أخف من الأولى.. خبير أوبئة: مصر تنتظر موجة ثانية من فيروس كورونا

كان يمارس الرذيلة مع خالته.. مصرع طالب قفز عاريا من الطابق الخامس بمدينة 15 مايو

امسك حرامى.. الكهرباء تضبط اللصوص وتكشف طرق سرقة التيار

إجبار على ممارسة الجنس وتهديد بصور فاضحة.. أقوال ضحايا أحمد بسام زكي الأربعة

وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر 70 عامًا

طلبت الخلع فقطع وشها بالمطواة وأصابها بـ 163 غرزة .. اسكندرانية: زوجى أدمن المخدرات وبيشوه سمعة بناته

لن يحمي من كورونا.. علماء يفجرون مفاجأة غير سارة عن اللقاح المنتظر

لا يجوز نقل رفاته لإسرائيل.. الإدارية العليا: اعتبار الطعن على حكم أبو حصيرة كأن لم يكن

لصعوبة السيطرة على الأطفال..خبير أوبئة : مصر قد تشهد انتشار كبير لـ كورونا مع عودة الدراسة

بـ البوكس.. أحمد الفيشاوي يضرب محمد رمضان على بوستر أغنية نمبر 2

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مضحكاتي الريس.. علاقة المنتصر بالله ومبارك

لمرضى القلب.. 5 أنواع من الأطعمة تفيدك بشكل لا يصدق

اعمله لنفسك.. تمرين مساج لعلاج آلام الظهر