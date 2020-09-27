طارق شوقي: التعليم زمان كان كتاب وتختة وطباشيرة بس وكنا بنطلع الأوائل





وأضاف وزير التربية والتعليم : لم يعد هناك أي احتياج للدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن مجموعات التقوية في شكلها الجديد ليس هدفها أن تفتح الوزارة سناتر بديلة مثلما يروج البعض.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن مجموعات التقوية لن تدرب الطلاب على حفظ الإجابات النموذجية مثلما تقوم مراكز الدروس الخصوصية ، ولكن المجموعات ستدرب الطلاب على نظام الاسئلة والتعليم الجديد .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له : لكن دلوقتي بقى فيه "دلع مرء" عشان بقى عندنا قنوات تعليمية وكتب ومدرسة ومنصات إلكترونية وبرضه الناس معترضة والوزارة محتارة ترضي الناس ازاي