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تعليم

طارق شوقي: التعليم زمان كان كتاب وتختة وطباشيرة بس وكنا بنطلع الأوائل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:38 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن على أيامي ماكنش في التعليم غير كتاب وتختة وطباشيرة وكنا أوائل وزي الفل.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له : لكن دلوقتي بقى فيه "دلع مرء" عشان بقى عندنا قنوات تعليمية وكتب ومدرسة ومنصات إلكترونية وبرضه الناس معترضة والوزارة محتارة ترضي الناس ازاي

وأضاف وزير التربية والتعليم : لم يعد هناك أي احتياج للدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن مجموعات التقوية في شكلها الجديد ليس هدفها أن تفتح الوزارة سناتر بديلة مثلما يروج البعض.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن مجموعات التقوية لن تدرب الطلاب على حفظ الإجابات النموذجية مثلما تقوم مراكز الدروس الخصوصية ، ولكن المجموعات ستدرب الطلاب على نظام الاسئلة والتعليم الجديد .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة نجحت مؤخرًا في تحقيق حلم تطوير التعليم في وقت قياسي وذلك بشهادة خبراء الدول المتقدمة

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الطلاب اصبح لديهم اعلى مستوى من المراجعات على المنصات الالكترونية ، واصبح لديه القدرة على التواصل مع المعلمين عن بعد ، لافتا الى ان الدولة صرفت مليارات لتوفير منصات الكترونية وتطوير القنوات التعليمية لتوفير تعليم محترم للطلاب سواء في ظل وجود كورونا او في غيابه.
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