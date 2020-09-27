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رياضة

بفضل أشرف بن شرقي.. إعلامي سعودي: عمر خربين ينتقل إلى نادي الزمالك

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:34 م
عمر خريبين
عمر خريبين
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إسماعيل محمود
أكد الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان، اليوم الأحد، انتقال السوري عمر خريبين مهاجم نادي الهلال، للعب في صفوف نادي الزمالك.

وربطت بعض التقارير الصحفي انتقال خربين لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر إبراهيم الفريان تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قال فيها:" عمر خربين زملكاوي".

ولمح الفريان لدور المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك في إقناع خريبين باللعب لفريق القلعة البيضاء، بنشره صوره تجمعهما معلقًا:" افهم يا فهيم".

يذكر أن بن شرقي زامل خربين في نادي الهلال السعودي قبل الانتقال لـ الزمالك.
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