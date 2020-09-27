تعرف على أحدث منتجات أوبو بمصر

أعلنت OPPO، العلامة التجارية الرائدة في صناعة الأجهزة الذكية، إطلاق ساعة يد ذكية OPPO Watch وسماعات الرأس اللاسلكية OPPO Enco W51 في مصر للمرة الأولى وذلك خلال حفل إطلاق سلسلة هواتف OPPO Reno4 الذكية، الذي تم عرضه أونلاين يوم الأربعاء الماضي.





وتتميز سماعات الرأس اللاسلكية OPPO Enco W51 بأنها صممت خصيصا لمستخدمي المواصلات بشكل يومي، وأيضا من أجل تجربة استماع فائقة في أي سفر أو أجواء بها رياح شديدة؛ فهي توفر جميع الخصائص المطلوبة مثل الشحن اللاسلكي، جودة صوت احترافية، استجابة فائقة السرعة و تحكم ذكي باللمس من أجل تجربة متكاملة و مبهرة.





OPPO Watch هي أول ساعة ذكية في العالم بشاشة منحنية مزدوجة. وتتميز ساعة يد OPPO بالأناقة والبراعة في التصميم مع العديد من الوظائف الذكية وتتميز الساعة الجديدة من OPPO بأنها سهلة الاستخدام وتقدم أداءً قويًا لحياة مُفعمة بالنشاط والحيوية، والساعة مُدعمة بنظام OS by Google، والذي يُعد النظام الأمثل لسرعة التحول ما بين الوظائف الشخصية والوظائف الاحترافية بسلاسة و يسمح بالتنقل ما بين تطبيقات جوجل المتعددة بسرعة متناهية. ويستطيع المستخدم من خلال الساعة الجديدة الحصول على العديد من المعلومات حول صحته بما في ذلك معدل ضربات القلب وتتبع النوم مع القيام بتمرينات لمدة خمس دقائق على المعصم مما يجلها الشريك المثالي للتمرين.





سماعات الرأس اللاسلكية OPPO Enco W51 True Wireless





عزل الضوضاء لكافة المواقف: العالم أفضل .. بدون ضوضاء.





بعد الشعبية الضخمة التي حصلت عليها سماعات الرأس اللاسلكية، أصبحت رغبة المُستهلكين في اقتناء سماعة بميزة عزل الضوضاء أكبر.





فبدون هذه الميزة، يحصل المستخدم على تجربة صوتية مع ضوضاء البيئة المُحيطه به، مثل مترو الأنفاق او الحافلات، لذلك يضطر إلى رفع مستوى الصوت بشكل كبير لسماع الموسيقى أو المكالمة الهاتفية وعزلها عن الضوضاء، مما قد يؤدي إلى إتلاف أذنهم.





عمل فريق OPPO المُتخصص في التكنولوجيا الصوتية الحية لأوقات طويلة ليتمكن من تطوير قدرات مُتطورة للتقليل من الضوضاء، و تحقيق إنجازين مختلفين في الموسيقى مُميزة وتقليل ضوضاء المُكالمات.





وتُتيح هذه التقنية للمُستخدمين تشغيل الأغاني والألعاب والبرامج المُفضلة أو حتى إجراء مُكالمات هاتفية مُهمة، في صمت تام عن البيئة المُحيطة.





وتتميز سماعات الرأس بنظام "2+2" والذي يُقدم حلًا لتقليل الضوضاء ويجمع النظام بين شريحة مُزدوجة النواة مع تقنية ANC المُزدوجة، مما يوسع نطاق التردد الفعال لتقليل الضوضاء في سماعة OPPO Enco W51 إلى 2.5 كيلو هيرتز.





لا تستطيع السماعة التعامل مع نطاق واسع من الضوضاء فقط، بل إنها تتميز أيضًا بعمق أقصى لتقليل الضوضاء تصل الى 35 ديسيبل. بغض النظر عن البيئة المُحيطة، فالأمر يشبه وجود فُقاعة شخصية خاصة بك أو مساحة خاصة تأتي فيها راحتك ومُتعتك أولًا.





بالإضافة إلى ذلك، تستخدم سماعات الرأس اللاسلكية OPPO Enco W51 حلًا مُختلفًا لتقليل الضوضاء بثلاثة ميكروفونات. ويتواجد الميكروفون الثالث في الجزء الناطق و يلتقط الصوت مباشرة في قناة الأذن وهو مكان لا يدخل فيه أصوات العالم الخارجي بسهولة. إلى جانب أماكن مجرى الهواء المُصممة بعناية لتقليل الضوضاء في حالة وجود رياح، فيُمكنك الحصول على مكالمة واضحة وإحترافية حتى في الرياح التي تصل سرعتها إلى 25 كم / ساعة.س





دعم الشحن اللاسلكي + نقل الصوت الى Bluetooth بوقت استجابة منخفض للغاية





أدت مشكلات مثل الإتصال غير المُستقر والقلق من إنخفاض البطارية إلى مُعاناة عدد ضخم من عُشاق الموسيقى، وبالمثل أوقفت هذه المشكلات العديد من مُستخدمي سماعات الرأس اللاسلكية عن استخدامها. تدعم OPPO Enco W51 بروتوكول الشحن اللاسلكي Qi بحيث يُمكنك بسهولة شحن صندوق سماعة الأذن لاسلكيًا. شحن لمدة 15 دقيقة لتشغيل السماعات لمدة تصل إلى 3 ساعات بما في ذلك صندوق سماعة الأذن. فعمر بطارية المنتج يصل إلى 24 ساعة. مع هذه القدرة على التحمل فإن الشحن مرة واحدة فقط في الأسبوع يكفي للإستماع لمدة 4 ساعات كل يوم. كما لو أن هذا لم يكن كافيًا، فإن OPPO OPPO Enco W51 تدعم الشحن العكسي مما يسمح لبعض الهواتف بشحن صندوق سماعات الأذن لاسلكيًا. وبهذا نتخلص من مشكلة القلق من إنخفاض البطارية.





تستخدم سماعات OPPO Enco W51 الإرسال المُزدوج الجديد بتقنية Bluetooth بزمن إستجابة منخفض جدًا بالمقارنة مع تقنية إرسال Bluetooth التقليدية، يتم تقليل التأخير في الاستجابة وتقليل مشاكل الفصل المُفاجئة. حيث تعمل شريحة Bluetooth 5.0 المُدمجة على تحسين القدرة على منع التداخل في الإشارة وتحسين استقرار الصوت، وتمنع الإنقطاعات أثناء الإستمتاع بالموسيقى. سواء كُنت تستمع إلى الموسيقى أو تشاهد مقاطع الفيديو، فإن الإستقرار المتوفر هُنا هو مُفتاح الاستمتاع.





تعويض الجودة للاستمرار بالأداء الصوتي الاحترافي





في العديد من سماعات الرأس اللاسلكية يأتي إلغاء الضوضاء على حساب انخفاض جودة الصوت. عند تشغيل الموسيقى، يلتقط الميكروفون هذه الموسيقى ويُفسرها بشكل خاطئ على أنها ضوضاء ثم يتخلص منها لذلك تحصل على صوت منخفض؛ ثم تسعى تقنية إلغاء الضوضاء إلى موازنة صوت الموسيقى مما يُعيق جودة الصوت. بدلًا من ذلك، تم تجهيز OPPO Enco W51 بلوغار ليتم تعويض جودة الصوت المُنخفضة الناتجة عن عزل الضوضاء، وذلك لتقليل الخسارة والإستمتاع بكامل جودة الصوت.





تم تجهيز سماعة OPPO Enco W51 بأغشية الجرافين المركبة من مادة TPU المزدوجة مقاس 7 مم ( 7mm dual TPU composite graphene diaphragms ) للحصول على إستجابة صوتية مُحسنة. تتميز هذه المادة بمزايا عديدة منها الوزن الخفيف والاستجابة السريعة والدقة العالية. هذا مع دعم ترميز الصوت عالي الدقة وتنسيق الصوت، تُلبي توقعات المُستخدمين المُرتفعة لجودة الصوت.





مُثيرة الإعجاب.. مُميزة.. وبتكلفة معقولة





منذ أن رأيتها لأول مرة، فإن سماعة الرأس اللاسلكية OPPO Enco W51 True Wireless مُثيرة للإعجاب بلا شك. فهي متوفرة بثلاثة ألوان؛ الأبيض الزهري، والأزرق الليلي، والأزرق المائي. يتميز اللون الأبيض بمظهر مُذهل من كل زاوية.





كما يتلألأ اللون الأزرق المُرصع بالنجوم الذهبية والأزرق المائي بنمط دائري معدني مع لمعان خطي، ليُناسب مجموعة متنوعة من الحالات المزاجية وظروف الإضاءة.





قد يكون سبب الراحة التي توفرها سماعات الرأس اللاسلكية للمُستخدم هي حبه لها. تم تصميم سماعات OPPO Enco W51 لتكون بسيطة وبديهية تمامًا في الإستخدام، فهي تتميز بمجموعة من التحكمات البسيطة. ما عليك سوى النقر مرتين على السماعة الموجودة في الأذن اليُسرى لتقليل الضوضاء أو العكس، أو النقر مرتين على سماعة الأذن اليُمنى للإنتقال إلى الأغنية التالية أو إنهاء المكالمة، أو النقر ثلاث مرات على أي سماعة منهم لإيقاظ المساعد الصوتي.

يتناسب التصميم المُريح مع أذنيك بشكل طبيعي، ويكتمل بغطاء أذن مصنوع من السيليكون المريح للحصول على تجربة وكأنك ترتدي هواء. لا يقتصر الأمر على أن السماعات مُقاومة للغبار والماء بمعيار IP54، بينما نجد وظائف بديهية مثل الإقتران السريع وفتح الإتصال والتبديل السريع بين الأجهزة.

بفضل ميزاتها الرائعة، والانجازات التكنولوجية الرائعة، والأناقة والراحة التي لا يُمكن التغافل عنها، تستعد سماعات الرأس اللاسلكية OPPO Enco W51 True Wireless لتُصبح عُنصرًا لا بد منه للشباب.





ساعة اليد الذكية OPPO Watch

تصميم جميل

صممت ساعة يد OPPO Watch بالاهتمام بأدق التفاصيل لاعطائها الشعور بالفخامة و الأناقة. صُنعت ساعة يد OPPO ال41 مليمتر من إطار سبائك الألومنيوم من سلسلة 6000 مما يجعلها تتسم بالقوة والمتانة. يتمتع المُستخدم بزوايا رؤية مميزة، من خلال شاشة 301 PPI AMOLED مقاس 1.6 بوصة تعرض تفاصيلًا ثرية وهي مناسبة لأسلوب حياة يتسم بالحيوية والنشاط.





الصحة واللياقة

تمتع بتدريبات مفصلة للوصول لأهداف اللياقة البدنية الخاصة بك، مع توافر خمسة نماذج للتدريبات وتعليمات صوتية لكل تدريب في الساعة الجديدة من OPPO بالإضافة إلى خاصية تتبع التدريبات الرياضية مثل الجري لتحسين اللياقة البدنية والجري لحرق الدهون والمشي في الأماكن المفتوحة وركوب الدراجات والسباحة.

اعتمادًا على مستشعر الخمسة تدريبات الرياضية، بالإضافة إلى نظام GPS وتقنية غلوناس، تُعتبر ساعة يد OPPO رفيق تدريبات رائع، حيث يقوم بتتبع عملية المؤشرات البدنية بدقة شديدة. ويُمكن للمستخدم الاستفادة من وقت الفراغ حتى لو كان لدقائق معدودة من خلال فيديوهات الخمسة دقائق للتدريبات البدنية، فحتى في الأيام المزدحمة، يمكنك الإبقاء على قوامك الرائع من خلال بضعة لمسات.

وتعني مراقبة معدل ضربات القلب دائمًا التتبع المستمر لحالة القلب سواء في حالة التدريبات أو في حالة الراحة، وتُقدم تقنية تتبع النوم تقارير دقيقة حول حالة النوم كل ليلة.





ويُضاف إلى ذلك تطبيق Google FitTM، والذي يدعم نطاقًا واسعًا من التدريبات الإضافية التي يتم تتبعها. بما في ذلك تدريبات آلة التجديف والتزلج الشراعي، فتصبح ساعة يد OPPO الشريك الأروع والمتُتبع الأفضل في التدريبات الرياضية.

مواكبة السرعة

من خلال الإدارة الذكية للطاقة، تقدم ساعة يد OPPO ال41 مليمتر طاقة تناسب الساعة الذكية وعمر بطارية يبلغ 24 ساعة في حالة استخدام الوضع الذكي و14 يومًا في حالة استخدام وضع توفير الطاقة Power Saver Mode.

وصُممت الساعة لمواكبة سرعة الجيل الجديد والإبقاء على التواصل، حيث يعمل نظام التحمل ثنائي الشريحة من OPPO على التحول ما بين الوضع الذكي لشريحة سناب دراغون " Snapdragon" ووضع توفير الطاقة الذي تدعمه شريحة Apollo3 والتي توازن ما بين الأداء العالي والكفاءة في استهلاك الطاقة.

يمنح شحن Watch VOOC Flash الجديد 16 ساعة من الطاقة بمجرد الشحن لمدة 15 دقيقة فقط.





التوفر في الأسواق

تتوفر OPPO Watch في السوق حصريا في محلات بي تك B.Tech بسعر 3999 جنيها مصريا و قد بدأت فترة الطلب المسبق من يوم 24 سبتمبر وتمتد حتى غدا الاثنين الموافق 28 سبتمبر، و 150 جنيه مصري كاش باك مع الطلب المسبق.





يضاف الى ذلك عرض حصري 500 جنيه مصري كاش باك على الطلب المسبق مع شراء أي من هواتف سلسلة Reno4 الجديدة.





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