محافظ بورسعيد: سرعة الانتهاء من جميع المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الاحد اجتماعا ، لمتابعة سير وتطورات الأعمال القائمة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة .
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ولفيف من الاجهزة التنفيذية
وأكد محافظ بورسعيد بأن هناك تكثيفا للجهود من جانب الأحياء من أجل سرعة الانتهاء من كافة المشاريع في مختلف المجالات والخدمات مشيرا بانة يجري العمل في تطوير ١٦ سوق عشوائي بمختلف الاحياء بما يتناسب مع الطفرة الملموسة والحضارية التي تقوم بها المحافظة في مجال الاسواق علي غرار سوق الاسماك الجديد والبازار الجديد كما يجري العمل في انشاء ميناء بورسعيد البري وتطوير شارع البترول والرحاب بحي الضواحي وكذلك اعمال الطرق .
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ولفيف من الاجهزة التنفيذية
وخلال الاجتماع ، استعرض اللواء عادل الغضبان ، معدلات التنفيذ الحالية للمشروعات الجارى انشائها سواء مشروعات الخدمية أو مشروعات تطوير الطرق والميادين الرئيسية بالمحافظة ، مشددا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية لكافة المشروعات الجارى العمل بها .
وأكد محافظ بورسعيد بأن هناك تكثيفا للجهود من جانب الأحياء من أجل سرعة الانتهاء من كافة المشاريع في مختلف المجالات والخدمات مشيرا بانة يجري العمل في تطوير ١٦ سوق عشوائي بمختلف الاحياء بما يتناسب مع الطفرة الملموسة والحضارية التي تقوم بها المحافظة في مجال الاسواق علي غرار سوق الاسماك الجديد والبازار الجديد كما يجري العمل في انشاء ميناء بورسعيد البري وتطوير شارع البترول والرحاب بحي الضواحي وكذلك اعمال الطرق .