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حوادث

بسبب حريق.. إصابة 18 محتجزا بقسم أول شبرا الخيمة بحالات اختناق

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:33 م
مديرية امن القليوبية
مديرية امن القليوبية
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إبراهيم الهوارى
أصيب 18 شخصا من المحتجزين بقسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية بالاختناق نتيجة استنشاق الأدخنة المتصاعدة من حريق محدود في غرفة الانتظار أسفل غرفة الحجز.


وتبين أن الحريق نتج عن ماس كهربائي وتمت السيطرة على الموقف ونقل المصابين إلى مستشفى النيل بشبرا الخيمة لتلقي العلاج اللازم دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث القليوبية العميد خالد المحمدي بتصاعد أدخنه من غرفة الانتظار بقسم أول شبرا الخيمة أسفل غرفة الحجز مما تسبب في إصابة عدد من المحتجزين بالاختناق.

وعلى الفور انتقل مدير الأمن إلى محل البلاغ للوقوف على تفاصيل الحادث يرافقه مدير المباحث الجنائية اللواء حاتم حداد، وتابع جهود السيطرة على الموقف كما اطمأن على حالة المصابين وتم بفريق صيانة لإصلاح الماس الكهربائي، ووقف تصاعد الأدخنة.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية وجرى التعامل مع 6 حالات اختناق في مكان الحادث ونقل 12 آخرين إلى مستشفى النيل لتلقي الإسعافات اللازمة والخضوع للعناية الطبية فيما تمت السيطرة مصدر تصاعد الدخان وإخلاء المكان لحين إصلاح العطل.

وأكد مصدر أمني أن الوضع تحت السيطرة ولا توجد أي مشكلات مشيرا إلى أن الواقعة بدأت بماس كهربائي داخل غرفة الانتظار أسفل الحجز مما أدى إلى تصاعد الأدخنة وحدوث الإصابات.
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