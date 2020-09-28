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ثقافة

محاضرة بمكتبة الإسكندرية عن العلاقة بين الإنسان والآلة الذكية.. بعد غد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني
ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة عبر الإنترنت بعنوان (الإنسان والآلة الذكية)، يلقيها شريف دلاور، المفكر والخبير في التنمية الاقتصادية والمستشار السابق بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

 يأتي ذلك في إطار مجهودات مكتبة الإسكندرية لمناقشة كل ما هو جديد ومتطور وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر.

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تتناول المحاضرة موضوع تشارك الانسان والآلة الذكية في المستقبل، حيث يطرح الأستاذ شريف دلاور مدى تأثير الآلة على حياة الإنسان وما هو دورها كجزء من العالم الرقمي الذي يغير حياتنا.
 
تأتي هذه المحاضرة ضمن فعاليات البرنامج الافتراضي السنوي لقسم التواصل الدولي والذي يتبنى هذا العام موضوع التحول الرقمي في مؤسسات المعلومات، ويمكن متابعة كافة الفعاليات لهذا الموضوع على الصفحات التالية:
 
رابط التسجيل: https://forms.gle/75sNU8BBkBokF5LB8
وآخر موعد للتسجيل هو الأحد 27 سبتمبر 2020.
 
رابط المحاضرة على الفيسبوك: https://fb.me/e/5aSdCbIn5
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