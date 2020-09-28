تأجيل محاكمة منار سامى فتاة التيك توك بقضية خيانة الأمانة لـ26 أكتوبر

قررت محكمة جنح كفر شكر برئاسة المستشار محمود عبد الحفيظ رئيس محكمة كفر شكر اليوم الاثنين تاجيل محاكمة منار سامي المعروفة إعلاميا بفتاة التيك توك ببنها فى قضية اتهامها بخيانة الأمانة فى مبلغ 100 ألف جنيه نظير تعاملات مالية، إلى 26 أكتوبر.



وجاء في البلاغ الذي حرره الممثل القانوني لـ"أ.ك" المدعي وحمل رقم 4209 لسنة 2020 أن منار حررت إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه للمدعي نظير تعاملات مالية بينهما إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ في الموعد المحدد وماطلته في السداد ما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها



وكانت مصادر مطلعة بجهات التحقيق بنيابة بنها الكلية قد كشفت صدور قرار من الجهات القضائية بوضع اسم منار سامي المعروفة إعلاميا بفتاة التيك توك والمتهمة بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة في القضية رقم رقم 20 لسنة 2020 جنح كفر شكر على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.



وقضت المحكمة الإقتصادية بطنطا بمعاقبته المتهمة منار فتاة التيك توك في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة و300 ألف حنيه غرامة، وإلزمها بالمصاريف الجنائية. وقضت المحكمة الإقتصادية بطنطا بمعاقبته المتهمة منار



وقامت أسرة منار سامي بدفع الكفالة، 20 ألف جنيه، وأطلقت مباحث كفر شكر سراح المتهمة منار سامي في الثانية بعد أن تسبب حكم غيابي في قضية تبديد في تعطل إجراءات الإفراج عنها، من مقر محبسها بمركز كفر شكر.وذلك بعد أن أوضح الاستعلام الأمني قبل خروجها أن المتهمة عليها حكم غيابي في قضية تبديد بالشيخ زايد.



وكانت محكمة جنح كفر شكر بالقليوبية قد عقدت اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة منار سامى فتاة التيك توك فى قضية جديدة متهمة فيها بخيانة الأمانة فى مبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية وبين موكل المحامى مينا ناجى.